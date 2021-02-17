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Саратовский депутат Николай Бондаренко обжаловал штраф за участие в митинге

Бондаренко сообщал ТАСС, что действительно был на несанкционированном митинге, однако находился там как депутат и следил за порядком

САРАТОВ, 17 февраля. /ТАСС/. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко обжаловал постановление суда, который оштрафовал его на 20 тыс. рублей за участие в несанкционированном митинге 31 января. Об этом сообщили ТАСС во Фрунзенском районном суде Саратова.

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Ранее ТАСС сообщал, что суд оштрафовал депутата Саратовской областной думы на 20 тыс. рублей после участия в несанкционированном митинге. В ГУ МВД области пояснили, что в отношении Бондаренко составили протокол по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")".

"Поступила жалоба от Бондаренко на постановление суда", - сказала собеседница агентства.

Бондаренко сообщал ТАСС, что действительно был на несанкционированном митинге, однако "находился там как депутат с целью не допустить перегибов и провокаций".

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РоссияСаратовская область
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