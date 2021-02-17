Под Мурманском построят две взлетных полосы, причал и дороги

МУРМАНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Две взлетно-посадочных полосы для самолетов малой авиации, причал и автомобильные дороги построят в Печенгском районе Мурманской области по проекту "Порт Лиинахамари". Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду министерством информационной политики региона после рабочей встречи в Москве губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и помощника президента России Максима Орешкина, в ходе которой они обсудили комплексный туристический проект "Порт Лиинахамари".

"В рамках проекта "Порт Лиинахамари" будут созданы развитая сеть маршрутов для природно-познавательного и экспедиционного туризма, организованные места для туристического рыболовства и дайвинга, автомобильные дороги, причальные сооружения, сети инженерной инфраструктуры, две взлетно-посадочные полосы под самолеты малой авиации. Также предполагается развитие туристического сервиса на полуостровах Средний и Рыбачий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инвестор планирует построить на территории площадью более 200 га в Печенгском районе туристические локации с суммарным номерным фондом до 1 100 номеров уровня 3-5 звезд с соответствующей инфраструктурой и социально-культурными объектами. Объем частных инвестиций составит 20 млрд рублей, будет создано более 500 рабочих мест в рамках самого проекта и еще свыше 1 000 - с учетом развития сопутствующих сервисов. По расчетам, с 2027-го по 2036 год комплекс способен привлечь в экономику региона более 40 млрд рублей.

"Порт Лиинахамари" стал резидентом Арктической зоны еще в октябре 2020 года - одним из первых в Мурманской области, это важнейший проект для Кольского полуострова. Планируем создать курорт мирового уровня по аналогии с сочинским курортом "Роза Хутор", необходимые земельные участки для реализации проекта уже определены, подготовлена схема границ. Проект важен не только для нашего региона, надеемся, он войдет в разрабатываемый сейчас нацпроект по развитию туризма и станет одним из его самых ярких и крупных объектов на карте страны", - цитируют в сообщении Чибиса.

Глава региона представил Орешкину проект создания современного общественного пространства "Новый Мурманск" на месте бывшего судоремонтного завода. "С учетом высокой значимости двух проектов для экономики и населения региона в ходе встречи было принято решение о проведении в Печенгском округе выездного совещания со всеми заинтересованными структурами для дальнейшего доклада президенту", - отметили в правительстве региона.