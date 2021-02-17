Названы ключевые темы для обсуждения в Арктическом совете со стороны России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Вопросы, посвященные арктическим технологиям, экономическому сотрудничеству и изменению климата и экологии, станут одними из ключевых в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Об этом сообщили в среду в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"В рамках председательства России в Арктическом совете планируется обсудить широкий круг вопросов. <…> Одной из сквозных тем всех блоков может стать технологическая повестка. В рамках целого ряда блоков пройдут мероприятия, посвященные арктическим технологиям. Это блоки по международному и научному сотрудничеству в Арктике, экономическому сотрудничеству, развитию инфраструктуры и устойчивого судоходства, вопросам изменения климата и экологии, предотвращения чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Пресс-служба со ссылкой на советника президента РФ, заместителя председателя - ответственного секретаря Организационного комитета Антона Кобякова подчеркивает, что комплексные и консолидированные меры федеральных контрольно-надзорных органов, региональных властей улучшат инфраструктуру Арктической зоны. По его словам, председательство России в Арктическом совете дает новые возможности для международного сотрудничества и экономического развития региона.

"Всего в плане основных мероприятий председательства предусмотрено проведение 88 мероприятий, из них 50 - официальных, 38 - под эгидой Арктического совета. В организации мероприятий задействованы 17 федеральных ведомств, 11 субъектов Федерации, 12 НКО и образовательных учреждений, 3 крупные корпорации (Росатом, "Совкомфлот", "Норникель"). Общее количество участников только официальных мероприятий составит около 12,5 тыс. человек", - приводит пресс-служба слова Кобякова.

По словам заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, реализация задач по освоению Северного морского пути и повышению грузопотока до 80 млн тонн в год требует развития портовой инфраструктуры, связи, системы прогнозирования ледовой и метеорологической обстановки, систем спасения и обслуживания судов, усилий в области охраны окружающей среды и реализации целей устойчивого развития Арктического региона.

Арктический совет - ведущий межправительственный форум по продвижению сотрудничества, координации и взаимодействия между арктическими государствами, коренными народами и жителями Арктики в целях совместного решения "арктических" вопросов, в числе которых значатся устойчивое развитие и защита окружающей среды в Арктике. Посредством своих рабочих групп регулярно выпускает комплексные передовые оценочные исследования, посвященные экологическим и социальным проблемам.