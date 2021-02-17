Союз КМНС просит разъяснить правила традиционного рыболовства на Таймыре

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Объединение коренных малочисленных народов "КМНСоюз" просит министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края разъяснить правила традиционного рыболовства на Таймыре с учетом правил формирования рыболовных участков. Об этом сообщила в среду руководитель исполкома общественной организации Антонина Горбунова.

"Полномочия по формированию рыболовных участков отнесены к органам исполнительной власти субъекта. Здесь мы можем напрямую обратиться за разъяснениями в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Второе - это разъяснить общинам Таймыра их права, чтобы общинники могли напрямую сделать запрос по формированию рыболовных участков для традиционного рыболовства. Необходимо активно вести разъяснительную работу среди общинников", - заявила она на совещании объединения.

Соответствующее обращение властям, добавили в организации, будет направлено в ближайшее время.

По словам председателя совета организации коренных народов Сергея Сизоненко, законом предусмотрен отдельный вид рыболовства - традиционное рыболовство. Однако на Таймыре участки для традиционного рыболовства не формируются, и "общинам приходится наравне с промышленниками на аукционах конкурировать за рыболовные участки". При этом, как отметил руководитель рыболовецкой общины коренных малочисленных народов "Хуа Ала" Вячеслав Яроцкий, у общин и семей коренных народов не всегда есть возможность конкурировать с промышленниками.

Объединение коренных малочисленных народов "КМНСоюз" планирует на Таймыре проведение семинара по сохранению промыслов и развитию предпринимательства коренных народов.

В рамках работы Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах уже разработан план мероприятий. Среди основных направлений, наравне с экономическим развитием территории и климатической повесткой, качество жизни людей в Арктической зоне, качество жизни коренных малочисленных народов.