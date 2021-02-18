Калмыкии дополнительно требуется около 6,76 млрд рублей на водоснабжение региона

ЭЛИСТА, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Калмыкии оценили дополнительную потребность в финансировании программы по водоснабжению республики в сумму порядка 6,76 млрд рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщил вице-премьер республики Наран Кюкеев.

Калмыкия находится в зоне водного дефицита. Имеющиеся источники водоснабжения имеют высокую минерализацию. В настоящее время только 7,4% населения республики обеспечены качественной питьевой водой.

"В настоящее время региональная программа по повышению качества водоснабжения республики уже имеется, ею в 2022-2024 годах предусмотрено строительство 38 объектов водоподготовки и водоснабжения, в том числе и в Элисте. Благодаря федеральному проекту "Чистая вода" [нацпроекта "Экология"] мы сможем направить на возведение шести объектов водоподготовки 638,8 млн рублей. Дополнительная потребность для реализации еще 32 объектов для обеспечения качественной водой практически всей Калмыкии составляет 6 760,1 млн рублей", - сказал Кюкеев.

Возведение шести объектов водоподготовки по проекту "Чистая вода" сможет решить проблемы с водоснабжением только 14,2% жителей Калмыкии, это 38,6 тыс. человек. После завершения республиканской программы и строительства всех 38 объектов водоснабжения качественной питьевой водой к концу 2024 года будут обеспечены 82,3% населения республики (223 тыс. человек), уточнил вице-премьер региона.

"На сегодняшний день мы в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики разработали проектно-сметную документацию на оставшиеся 32 объекта, на эти цели из федерального бюджета направлено 62,3 млн рублей. Ведется работа с правительством России по выделению дополнительного финансирования", - добавил собеседник агентства.

Кюкеев добавил, что в двух крупных селах региона будут построены объекты водоснабжения.

"В рамках федерального проекта "Чистая вода" (нацпроект "Экология" - прим. ТАСС) в 2019 году был построен водовод от водозабора до города Лагань протяженностью 5,3 км. До конца 2022 года в республике запланировано возведение объектов водоснабжения еще в двух населенных пунктах - селе Троицкое и поселке Цаган Аман, на эти цели планируется направить 311 млн рублей. Там, в частности, появятся новые водозаборы, установки водоподготовки, водопроводы, резервуары чистой воды. Все это позволит обеспечить качественной водой 18,5 тыс. человек", - сказал Кюкеев.

В селе Троицкое планируется построить три скважины, насосную станцию, станцию водоподготовки на 1,6 тыс. куб. м/сут, а также станцию два резервуара чистой воды, проложить 1,5 км водовода, две водонапорные башни, заложить пруды-испарители. Стоимость строительства составит 107 млн рублей. В поселке Цаган Аман запланированы к строительству два затопленных водоприемника, насосные станции, станция водоподготовки на 2,2 тыс. куб. м/сут. Власти намерены заложить в поселке резервуары чистой воды, возвести трансформаторную подстанцию и систему безопасности судоходства. Стоимость работ в Цаган Амане оценивается в 204 млн рублей, уточнил вице-премьер.

По словам Кюкеева, возведение объектов водоснабжение ежегодно финансируется из средств республиканского бюджета. За два последних года в Калмыкии построено 10 объектов на общую сумму 103 млн рублей. На сегодняшний день за счет средств бюджета республики разработана проектно-сметная документация на три объекта водоподготовки - в селе Троицкое, поселке Цаган Аман, селе Яшалта, разработка еще двух - в Элисте и поселке Комсомольский - еще в процессе.

"Кроме того, в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии за счет средств федерального бюджета разработана проектно-сметная документации на 32 объекта водоснабжения и водоподготовки. В настоящее время с федеральным центром прорабатываются механизмы финансирования данных объектов", - добавил собеседник агентства.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который посетил Калмыкию с рабочей поездкой 2 февраля, поручил Минстрою РФ совместно с "Росгеологией" представить предложения по обеспечению надежного водоснабжения Республики Калмыкия. Срок исполнения - до 1 марта этого года.