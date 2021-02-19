Ученые планируют выяснить, где зимуют обитающие в Охотском море гренландские киты

ХАБАРОВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Обитающих в Охотском море гренландских (или полярных) китов осталось всего около 200-300 особей, и ученые всерьез опасаются за их популяцию. Летние месяцы редкие млекопитающие проводят в районе Шантарских островов, а к холодам уплывают. Ученые намерены выяснить, где популяция проводит зиму, чтобы выработать действенные меры для ее защиты, сообщила ТАСС в пятницу, во Всемирный день кита, кандидат биологических наук, научный сотрудник института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Ольга Шпак.

Гренландский кит - одно из самых больших млекопитающих в мире. Вес взрослого кита может достигать 100 тонн, длина - 20 м, они живут до 200 лет. Обитают эти киты в водах арктических морей, а также в Охотском море. При этом популяция гренландских китов в Охотском море считается наиболее уязвимой - китобои нещадно выбивали их в XIX-XX веках, когда район Шантарских островов служил одним из основных участков добычи китов в северной части Тихого океана. Китобои прибывали туда со всего света и, согласно историческим данным, могли ежедневно убивать до 50-70 млекопитающих.

"Охотоморская популяция гренландского кита исчезающая. Нет точных данных, сколько их осталось, но, по нашей оценке, так называемое шантарское стадо, составляющее основную часть популяции, насчитывает около 220 особей. Часть взрослых китов, возможно, остается еще где-то, но большинство приходит летом в материковые заливы недалеко от Шантарских островов - это Ульбанский залив, залив Академии, залив Николая, Удская губа в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Нам необходимо понять направления сезонных миграций. Такой пробел в знании об этой популяции несет угрозу для нее. Не исключено, что киты зимуют там, где, к примеру, в холодные месяцы ведется активный рыболовный промысел, развито судоходство", - сказала Шпак.

По ее словам, эти данные позволят разработать меры, которые смогли бы минимизировать воздействие человека на китов.

Специальные исследования гренландских китов в России до 2020 года не проводились. Ученые наблюдали за ними во время проектов, связанных с изучением белух в Охотском море, и почти за 10 лет специалистам удалось собрать некоторые данные, позволяющие определить приблизительную численность китов. "Когда мы только начинали работу, необходимой техники у нас не было. Китов мы наблюдали и фотографировали с лодок, а видя над водой только спину, понять, какая перед тобой особь и "узнать" ее очень сложно, особенно если на коже нет каких-либо шрамов или отметин. С появлением дронов эта задача несколько упростилась - можно делать качественные снимки сверху и позже анализировать их. Все последние годы мы составляем фотокаталог гренландских китов для идентификации появляющихся в Шантарском районе особей", - отметила Шпак.

Помимо снимков с высоты, ученые делают и заборы биоматериала, для чего с помощью стрелы арбалета со специальным наконечником берут у животных маленький кусочек кожи. После делается генетический анализ, с помощью которого идентифицируют кита и определяют его пол. Собрано уже более 200 таких проб.

Установка передатчиков

В прошлом году ученым удалось провести работу по изучению популяции гренландских китов в Охотском море в рамках специального исследования. Необходимое финансирование выделил Фонд по сохранению природы Океанического парка Гонконга. Команда Ольги Шпак несколько месяцев провела на побережье Тугуро-Чумиканского района, чтобы собрать необходимые данные о численности и социальном поведении китов и установить передатчик на одного из них.

"Установка передатчиков на китов всегда сопряжена с огромными сложностями. Наши зарубежные коллеги, например американцы и канадцы, к этой работе привлекали китобоев, которые вживляли датчик в тело кита с помощью гарпуна с лодки. Норвежцы осуществили такое мечение, зависнув максимально низко над китом на вертолете. Это очень-очень опасно из-за ветра, сложных погодных условий - сумасшедшие риски, но они сделали это. В этом, конечно, большая заслуга пилота, который смог тонко маневрировать вертолетом над животным достаточное количество времени для поднятия пробы. Мы же впервые в мире установили передатчик с моторизированного параплана", - рассказала собеседница агентства.

Парамотор представляет собой аппарат с конструкцией для сидения пилота, крылом параплана и мотором с бензобаком. Аппарат требует профессионального управления, и ученым в этом помогал мотопарапланерист, мастер спорта России и рекордсмен в беспосадочной дальности перелета Александр Богданов. Пилот около месяца тренировался в полетах над бухтой Врангеля, чтобы прочувствовать направления ветра, приноровиться к высоким склонам берега.

"Эта местность крайне сложная для полетов на парамоторе, но пилот - настоящий мастер своего дела. Передатчик мы установили, продержался он значительно меньше, чем мы рассчитывали - около шести недель, но и это позволило собрать значимые данные по использованию акватории взрослой особью в летне-осенний период", - рассказала Шпак.

Ученые планируют продолжить попытки установки передатчиков для изучения мест зимовки китов. Для этого может быть использован и другой способ. "Есть сведения еще советской ледовой авиаразведки о встречах китов в районе Банки Кашеварова [поднятие дна в центральной части Охотского моря к востоку от острова Ионы]. Неизвестно, концентрируются ли там киты, либо они просто проплывали мимо, но, возможно, на зиму они отправляются именно туда. Если угадать с местом, можно установить там подводный акустический буй. Этот способ довольно широко распространен в мировой практике и позволяет записывать звуки, по которым можно определить вид кита <…> Установка такого буя могла бы дать нам очень ценные сведения о местах зимовки китов", - отметила научный сотрудник.

Влияние туризма

Пока ученые не располагают нужными данными, чтобы сделать однозначный вывод о возможности восстановления или, напротив, сокращении охотоморской популяции гренландского кита. Однако в последние годы они отмечают скорее негативные тенденции: на Шантарских островах, которые славятся своей уникальной природой и возможностью близко увидеть китов, активно развивается туризм, в Охотском море растут объемы рыбного промысла, появляются новые судоходные маршруты. Стали отмечаться случаи гибели китов, запутавшихся в рыболовных сетях. Одно из таких происшествий случилось в 2012 году в Удской губе недалеко от села Чумикан. Тогда самка кита с детенышем запутались в рыболовных снастях для ловли лосося. Рыбаки смогли распутать мать, она уплыла, а детеныш погиб.

Киты часто натыкаются на ставные сети, в том числе в попытке уйти от преследования косаток. Об этом свидетельствуют многочисленные характерные шрамы, которые ученые наблюдают на коже млекопитающих. Имеют место и случаи агрессивного поведения людей. По словам очевидцев, в районе того же Чумикана люди стреляли по киту для развлечения. Кадры преследования животного на моторной лодке в другом месте использовались в рекламном ролике тура на Шантарские острова.

"Шантарские острова и прилегающее материковое побережье становятся все более популярным местом для экстремального отдыха. В этой местности строят туристические базы, операторы готовят новые маршруты в места концентрации китов. И если прилегающие к островам воды контролируют сотрудники национального парка, то материковые заливы, где в основном находятся киты, остаются беззащитными. Важно распространить на них охранный статус", - считает Шпак.

Она отметила и необходимость популяризации информации среди туристов о допустимых действиях при наблюдении за китами. В этом году ученые намерены плотнее заняться изучением влияния туризма на китов - несмотря на свои размеры, киты очень чувствительны и пугливы.

Чтобы понять, насколько китам мешают люди, излюбленные ими заливы хотят разделить на секторы, оставив одни из них свободными от захода лодок и сапов. Затем специалисты оценят поведение китов при появлении людей и смогут выработать рекомендации о допустимом количестве плавсредств, безопасном расстоянии до животных, об установлении "тихих часов".

Другие риски для популяции

Помимо влияния человека есть риски и природного характера. Так, в последние годы растет количество случаев гибели китов от косаток. Причем косатки, по наблюдению ученых, совершенствуют навыки охоты именно на этот вид, несмотря на то, что район Шантарских островов изобилует более легкой добычей - здесь встречается кольчатая нерпа, ларга, морской заяц (лахтак). Несколько семей косаток научились слаженно убивать китов, которые иногда почти вдвое больше них по размеру. Они таранят жертву, наносят ей раны и не дают дышать, причем это очень энергозатратно для самих косаток.

Риски для популяции гренландских китов несет и сокращение ледяного покрова, наблюдаемое вследствие глобального изменения климата, что может стать тяжелым испытанием для этого арктического вида.

"Нужно продолжать и усиливать работы в Шантарском районе по изучению китов, выделять акватории, важные для животных. Ведь по какой-то причине они регулярно приплывают именно в эти места, и если не предпринимать меры, животные могут их покинуть. Оценив антропогенное воздействие, можно отрегулировать хозяйственную деятельность для сохранения популяции", - подчеркнула собеседница агентства.

Шпак добавила, что бухты и заливы в Тугуро-Чумиканском районе важны и для изучения социальной активности китов - в мире совсем немного мест, где за ними можно наблюдать прямо с берега. Шпак отметила, что особенно важным для изучения является Ульбанский залив - там концентрируются самки с детенышами и самостоятельные маленькие киты в возрасте от одного года до пяти лет.