Непогода вызвала кратковременные перебои со светом нескольких районов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Повреждения линий электропередачи произошли из-за снега, гололеда и ветра в Судаке, Ленинском и Белогорском районах Крыма, сообщается в пятницу в пресс-релизе предприятия "Крымэнерго".

"В период действия штормового предупреждения (снег, гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица, усиление северо-западного ветра) 18-19 февраля на полуострове были зафиксированы повреждения линий электропередачи 6-10 кВ. Больше всего пострадали сети Ленинского и Белогорского районов и города Судака", - говорится в сообщении.

В "Крымэнерго" продолжает действовать режим повышенной готовности в связи со штормовыми предупреждениями. "Специалисты ГУП РК "Крымэнерго" продолжают трудиться в круглосуточном режиме, стараясь оперативно устранять последствия нестабильной погоды, и прилагают максимум усилий для ликвидации технологических нарушений в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в пятницу работают 97 аварийно-восстановительных и ремонтных бригад предприятия, в их составе 284 специалиста и 101 единица техники.

В Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады. В пятницу из-за выпавшего снега и сильного бокового ветра движение по Крымскому мосту временно приостановлено впервые за все время эксплуатации объекта. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности признала обстановку в Керчи, Феодосии и Ленинском районе Крыма как угрозу природной чрезвычайной ситуации (ЧС).