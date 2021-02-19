Мурманские власти утвердили программу развития Печенгского округа

МУРМАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство Мурманской области на выездном заседании в Никеле утвердило программу социально-экономического развития Печенгского муниципального округа, где в 2020 году был закрыт плавильный цех градообразующего предприятия Кольской ГМК (дочерняя компания "Норникеля"). В течение пяти лет на реализацию программы планируется потратить 10 млрд рублей, сообщил глава региона Андрей Чибис после заседания правительства в пятницу.

"Программа развития Печенгского округа утверждена на этом заседании правительства. Она рассчитана до 2025 года, на реализацию программы предусмотрено 10 млрд рублей. Вложения "Норникеля" составляют более половины стоимости этой программы. <…> Она предусматривает развитие экономики, это использование тех производств, мощностей в поселке Никель, где был закрыт плавильный цех. Есть конкретные инвестиционные проекты, которые обеспечат создание рабочих мест", - сказал Чибис.

Он добавил, что программа комплексная и включает в общей сложности около 50 мероприятий, это не только формирование новой экономики, но и развитие социальной сферы, модернизация жилья и инфраструктуры, создание комфортной городской среды. Развитию округа и региона в целом будет способствовать ряд проектов, в том числе создание металлургического мини-завода и предприятия по производству абразивных материалов в Никеле, экозавода по переработке вторичных пластиковых материалов, форелевого хозяйства и молочно-товарной фермы.

"Меры поддержки, которые будут оказаны Печенгскому округу по программе развития, помогут создать новую экономику, придадут округу новую жизнь. Компания со своей стороны активно участвует в работе по развитию, привлекая новых инвесторов, готовых вести здесь свой бизнес, вкладывая средства в обновление и создание новой инфраструктуры Печенгского округа", - отметил в ходе заседания правительства вице-президент "Норникеля" - руководитель Кольского дивизиона, генеральный директор АО "Кольская ГМК" Евгений Борзенко.

Также одним из перспективных направлений формирования новой экономики Печенгского округа губернатор назвал развитие туристической отрасли и сопутствующих ей сфер общепита и гостиничного бизнеса. В частности, в поселке Никель планируется построить парк активного отдыха и экстремальных видов спорта и создать торгово-пешеходную зону. Планы развития округа также затрагивают социальную сферу и жилищно-коммунальный сектор, по нескольким направлениям будет активно развиваться приграничное сотрудничество.

"Глобальный проект "Порт Лиинахамари", резидент Арктической зоны, мы сегодня рассматриваем вопрос расширения этого проекта, в том числе размещение соответствующих объектов инфраструктуры туристской на полуостровах Рыбачий и Средний. И планируем, что первые глэмпинги появятся здесь уже в 2021 году. Туризм - это еще 500 рабочих мест для жителей Печенгского округа и очень важно, что техникум, который есть в поселке Никель, как раз будет готовить людей для этой сферы", - уточнил глава региона.

О закрытии плавцеха в Никеле

Последняя плавка файнштейна в плавильном цехе Кольской ГМК в Никеле состоялась 23 декабря 2020 года, после этого цех, где работали 660 человек, был закрыт. Общая площадь зданий плавильного цеха в Никеле составляет порядка 49 тыс. кв. м, высвобождаемые мощности по электроэнергии составляют порядка 107 МВт. Это должно полностью ликвидировать выбросы диоксида серы в трансграничной зоне с Норвегией и существенно сократить вредное воздействие на окружающую среду, на 85% - по итогам 2021 года.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим мировым производителем платины, меди и родия. В Мурманской области, в Никеле, Заполярном и Мончегорске, расположены промышленные площадки дочернего предприятия "Норникеля" - Кольской ГМК. Всего в структуре КГМК на Кольском полуострове занято около 13 тыс. человек.