В Крыму сотрудники МЧС помогли отбуксировать из снежных заторов 100 автомобилей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Спасатели отбуксировали в районе трассы "Таврида" в Крыму порядка 100 автомобилей, которые оказались в снежных заносах. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.

"ГУ МЧС России по Республике Крым задействует тяжелую инженерную технику для расчистки участков трассы "Таврида", движение по которым затруднено из-за снежных заносов. Из снежных заносов с помощью тяжелой техники отбуксировано порядка 100 транспортных средств", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что всего к работе на трассе привлечено 194 человека и 60 единиц техники. Продолжают устанавливать дополнительные пункты обогрева в районах полуострова, где наблюдаются дорожные заторы - Керчь, Феодосия и Ленинский район. Сейчас всего подготовили 13 пунктов обогрева. "Работа в этом направлении будет продолжена и в темное время суток. Помощь получили около 200 граждан, пострадавших нет", - добавили в МЧС.

В ведомстве также отметили, что социально-значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно. Всего для оказания помощи населению задействовали 456 человек и 178 единиц техники. Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС осуществляют постоянный мониторинг ситуации.

В Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады. В пятницу из-за выпавшего снега и сильного бокового ветра движение по Крымскому мосту временно приостановили впервые за все время эксплуатации объекта. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности признала обстановку в Керчи, Феодосии и Ленинском районе Крыма как угрозу природной чрезвычайной ситуации.