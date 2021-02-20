Владельцы "Карты гостя Берингии-2021" смогут получить скидки от 40 компаний Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Около 40 компаний Камчатки присоединились к проекту "Карта гостя Берингии-2021" и готовы предоставлять скидки на свои услуги в размере 3 тыс. рублей их обладателям, сообщила в субботу министр туризма региона Наталия Максименко

"Карту гостя" традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия" разработали специально к зимнему фестивалю 2021 года. Это сертификат на 3 тыс. рублей, им можно оплатить ресторан, проживание в гостинице, воспользоваться транспортом или купить сувенирную продукцию. Получить ее можно бесплатно в туристско-информационных центрах Приморья, Сахалина и Москвы.

"Буквально за несколько дней до начала мероприятия компании-партнеры активно начали присоединяться к нашему проекту, и сегодня их около 40. Это предприятия общепита, гостиничной сферы, торговые компании. Программа, которую предлагают гостям, была составлена с учетом пожеланий туристов и опыта туркомпаний. Бесплатные карты получат около 2 тыс. человек", - сказала Максименко.

Ранее в краевом правительстве ТАСС сообщали, что программа для обладателей "Карты гостя" также включает знакомство с Петропавловск-Камчатским, катание на горнолыжных базах, снегоходные туры к Тихому океану и Авачинскому вулкану, возможность слетать на вертолете к Горелому и Мутновскому вулканам, посещение питомника ездовых собак и этностойбища коренных жителей Камчатки и многое другое.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках проводится на полуострове с 1990 года и "Берингия- 2018" вошла в "Книгу рекордов России" как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране. Ежегодно каюры - участники соревнований - проходят около тысячи километров в сложных метеусловиях по камчатской тундре, а победители соревнования получают крупные денежные призы. Фестиваль "Берингия-2021" начнется 21 февраля. Гонка пройдет по маршруту "Эссо-Оссора, протяженность маршрута составит 950 км.