Синоптики предупредили об аномальных морозах в Центральной России в ближайшие выходные

ТАСС, 20 февраля. Резкие перепады температур до плюсовых значений, гололед и морозы на 7-12 градусов ниже климатической нормы ожидаются в предстоящие выходные и праздничные дни в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 21 по 23 февраля ожидается резкий перепад температур. С 22 февраля Воронежская область попадет под влияние циклона, пройдет мокрый снег, а днем местами даже снег с дождем, ожидаем гололед, налипание мокрого снега, ночью еще 3-8 градусов мороза, но днем уже от 0 до плюс 2", - сказала дежурный синоптик Воронежского областного гидрометеоцентра Светлана Перова.

От 0 до 2 градусов тепла в дневное время суток прогреется воздух в Орловской, Смоленской, Курской, Калужской областях. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в большинстве регионов округа небольшие осадки в виде снега, местами с дождем, гололед и усиление порывов ветра.

С 23-24 февраля, как отметили в региональных гидрометцентрах, в округ вновь вернутся аномальные морозы, которые буду ниже многолетних значений на 7-12 градусов. Губернатор Костромской области Сергей Ситников объявил в регионе режим повышенной готовности из-за понижения температуры до минус 36 градусов, в Ярославской области к среде столбик термометра ночью опустится до минус 35 градусов, во Владимирской - до 30 градусов мороза. Из-за морозов в Рязанской области 20 февраля в ряде районов полностью или частично отменили занятия для школьников.