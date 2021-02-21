На вулкане Ключевском произошел побочный прорыв

ТАСС, 21 февраля. Ученые регистрируют побочный прорыв на подножии вулкана Ключевского на Камчатке. За всю историю наблюдений прорывов в этом секторе прежде не было, сообщили в воскресенье в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Побочный прорыв магматического вещества произошел в ночь на воскресенье в нижней части северо-западного склона Ключевского. На спутниковых снимках в этом районе регистрируется термальная аномалия, по видеоданным из поселка Ключи, в ночные часы здесь наблюдалось свечение", - приводятся в сообщении слова директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова.

Побочный прорыв в этом районе - явление необычное. "За всю историю наблюдений прорывов в этом секторе не было. Событию не предшествовали сейсмические предвестники, по крайней мере мощные", - сказали в институте.

Озеров добавил, что новое извержение напрямую не связано с происходившим до недавнего времени вершинным извержением Ключевского вулкана. Вершинное извержение происходило с первых чисел октября 2020 до 8 февраля 2021 года.

Высота Ключевского составляет 4,8 тыс. м, это самый высокий действующий вулкан Евразии. Находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тыс. лет.