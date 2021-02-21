Портал для изучения языков коренных народов Севера запустят в 2021 году

ЯКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Федеральный институт родных языков народов РФ разработает в 2021 году образовательный портал и учебные пособия для изучения языков коренных малочисленных народов Севера. Об этом ТАСС сообщила представитель института, руководитель Центра кочевого образования Наталья Ситникова.

"Наш институт занимается изучением речевой среды для сохранения языков. [В процессе] выявляются лучшие практики, предлагаются меры для улучшения ситуации. В частности, мы разрабатываем образовательный портал для изучения языков коренных малочисленных народов Севера, запуск проекта планируется в этом году. Речь идет об обучающих программах, играх, интерактивных ресурсах для учителей", - сказала Ситникова.

Больше половины детей в Якутии являются билингвами, имеют два родных языка, общаются как на русском, так и на родном. "Мы изучаем этот феномен, готовим рекомендации для организации обучения в билингвальной среде. Исследования показали, что ребенок, владеющий двумя языками, легче изучает другой язык", - отметила она.

Специалисты уверены, что дети должны изучать и осваивать родной язык без отрыва от естественных условий проживания своего народа. "Освоение родного языка должно происходить без отрыва от родителей, в кочевой среде. Наверное, это основное условие для изучения языка. Согласно концепции кочевого образования, дети коренных народов, которые кочуют вместе с семьями, усваивают родной язык в младшем школьном и в дошкольном возрасте. К сожалению, в ряде регионов детей коренных народов в раннем возрасте отдают в интернаты, где они лишены образования на родном языке", - отметила эксперт.

Языковая ситуация

По словам Ситниковой, языковая ситуация зависит от конкретного региона. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе в семьях дети говорят с родителями на родном языке, и они не владеют русским языком к началу обучения в начальной школе. "Проблема в том, что специально не готовят преподавателей, воспитателей со знанием языка. У нас эта проблема только начала озвучиваться и решаться. Есть острая нехватка учителей начальных классов со знанием языков народов Севера. Мы должны добиться, чтобы воспитатели и учители начальных классов могли говорить и преподавать на родном языке", - резюмировала специалист.

В Якутии, по данным института, только в 40 школах из 70 в местах компактного проживания коренных народов Севера изучают родной язык. "Такая ситуация сложилась в советское время, и до сих пор не поменялась. Уже выросло поколение родителей, которые не владеют родным языком. И они хотят, чтобы ситуация изменилась", - добавила эксперт.

Как считает Ситникова, в Якутии необходимо решить ситуацию с обучением на языках коренных малочисленных народов Севера. "Этот момент упущен, поскольку у нас все еще ведется воспитание и обучение в начальной школе на русском или якутском языке. Очень редко бывают школы, где ведется такая работа, где большая часть детей обучается на родном языке. В основном, [родной язык] изучают в школе как иностранный", - подчеркнула она.

По словам собеседницы агентства, в регионе выпускают много учебников и художественной литературы на якутском языке. "Однако такого изобилия нет по языкам народов Севера. И наш институт выражает надежду, что благодаря федеральной программе "Дети Арктики" будут изданы учебно-методические комплексы по языкам малочисленных народов. В частности, я сама руковожу коллективом по подготовке учебного пособия исчезающего тундренного юкагирского языка. Букварь по этому диалекту был разработан в 1980-е, но полноценных учебных комплексов до сих пор не было", - отметила Ситникова.

По мнению эксперта, ситуация требует реакции региональных властей. "Одним из способов решения проблемы является целевая подготовка учителей и воспитателей. Ранее Минпросвещения России рекомендовало арктическим регионам начать целевую подготовку воспитателей и учителей для кочевых школ и детских садов из числа представителей родовых общин коренных малочисленных народов Севера. Регионы могут решить эту проблему, используя целевой показатель численности учителей и воспитателей в местах компактного проживания коренных народов", - добавила она.

Технологии помогут сохранить языки

Сохранить языки северных народов России возможно при цифровизации процесса их изучения и функционирования, уверен общественник, инициатор и руководитель проекта по поддержке якутского языка и языков коренных малочисленных народов Севера в машинных переводчиках, научный сотрудник Национальной библиотеки Якутии Алексей Иванов.

"В контексте цифровизации языка необходимо приравнивать текстовые данные к письменности. Текстовые данные сводятся к множеству символов системы письменности. Кроме этого, текстовые данные, как и письменность, позволяют не только передавать языки из поколения в поколение, но и при обращении к новым технологиям, изучать их", - отметил Иванов.

Например, текстовые данные способствуют созданию машинного корпуса, машинного переводчика, статистического словаря. "Голосовые коммуникации, в отличие от текстовых, являются повседневным и более доступным средством коммуникации. Тем не менее, голоса малых языков народов России начинают исчезать из повседневной жизни. Поэтому важно приравнивать голосовые интерфейсы, голосовые данные и другие технологии к одним из инструментов сохранения культурного наследия", - считает Иванов.

Весной прошлого года Национальная библиотека Якутии и компания "Яндекс" запустили сервис "Яндекс. Переводчик" на якутском языке. "С 2020 года можно наблюдать активность якутского сегмента этого сервиса, где количество переводов с якутского языка или обратно исчисляется сотнями тысяч в день. Это очень хороший показатель, демонстрирует значимость языковых технологий в сохранении и популяризации языка", - отметил Иванов.

Международный день родного языка провозглашен генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1999 году и ежегодно отмечается 21 февраля для поощрения языкового и культурного разнообразия и многоязычия.