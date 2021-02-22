Прибытие потерявшего ход траулера Polaris в порт Мурманска ожидается утром 23 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Прибытие в порт Мурманска рыболовецкого траулера Polaris, который 21 февраля потерял ход из-за отказа двигателя в Баренцевом море, ожидается утром 23 февраля, сообщили ТАСС в Росморречфлоте.

"Сейчас продолжается буксировка. Ледовые условия по дороге встретились, поэтому немного задерживаются. Ориентировочное время прибытия - 7:30 мск 23 февраля, вход в Кольский залив. Затем, пока доберутся до причала, пройдет не один час", - сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

Проблем не возникло, никто не пострадал, загрязнений акватории не допущено, добавили в Росморречфлоте.

21 февраля судно Polaris потеряло ход из-за отказа основного двигателя в акватории Баренцева моря в районе полуострова Рыбачий Мурманской области. Всего на борту находятся 10 человек, пострадавших нет. В ночь на 22 февраля Polaris был взят на буксир судном морской безопасности "Мурманрыба". Судно Polaris принадлежит АО "Норд-Вест Ф. К.".