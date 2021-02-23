Найденный под Калининградом янтарный самородок в 1,3 кг назвали "Защитником Отечества"

КАЛИНИНГРАД, 23 февраля. /ТАСС/. Самородок янтаря весом более 1,3 кг добыли на карьере Калининградского янтарного комбината (контролируется Ростехом), он получил название "Защитник Отечества". Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе комбината.

"Самородок весом 1 313 граммов был найден машинистом бульдозера в воскресенье, 22 февраля, вблизи шагающего экскаватора, с помощью которого в сезон добывается янтарь. Первый самородок 2021 года получил название "Защитник Отечества", - сообщили в пресс-службе, отметив, что все уникальные самородки янтаря весом свыше 1 кг получают имена.

В тот же день с разницей в пять минут в другой части карьера были обнаружены несколько крупных янтарных камней. Общий вес найденного янтаря составил 1 682 грамма. "Находки сделаны до старта сезона добычи янтаря при проведении различных работ. В холодное время года добычная деятельность в карьере не ведется, но проводятся другие работы, направленные на поддержание забоя в надлежащем состоянии и подготовку к новому сезону. Традиционно добыча янтаря стартует в конце марта - начале апреля", - добавили в пресс-службе.

На предприятии отметили, что в 2020 году поставлен абсолютный рекорд по числу добытых за сезон самородков - их число достигло 20. В 2017-2019 годах добывали 17-18 таких камней, а до этого число янтарных тяжеловесов не превышало пяти-шести в год.

АО "Калининградский янтарный комбинат" образовано 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Это единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в приморском поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". В 2020 году комбинат установил исторический рекорд по объему промысла, добыв 525 тонн янтаря.