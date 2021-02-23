Более 168 тыс. человек остались без света в Дагестане из-за непогоды

МАХАЧКАЛА, 23 февраля. /ТАСС/. Массовые отключения электричества происходят в Республике Дагестан из-за сильного ветра порывами до 35 м/с. Без света остались около 168 600 тыс. человек, сообщает Минэнерго РФ.

"Минэнерго России взяло на особый контроль восстановление электроснабжения в Республике Дагестан, где с 08:00 по настоящее время, по информации ПАО "Россети", из-за очень сильного ветра с порывами до 35 м/с происходят отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"). Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в четырех районах (около 168 600 человек)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ", отключения части потребителей зафиксированы в Хасавюртовском, Унцукульском, Бабаюртовском, Шамильском, Цумадинском, Гумбетовском, Ботлихском районах, а также в некоторых микрорайонах Махачкалы. "Восстановление электроснабжения ведут 75 бригад энергетиков. Филиал "Дагэнерго" переведен на особый режим работы", - говорится в сообщении ведомства.

К ликвидации аварии привлечено более 150 человек и 52 единиц техники.