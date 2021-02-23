Превышения ПДК вредных веществ после аварии на газопроводе в Оренбургской области нет

ТАСС, 23 февраля. Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе в районе поврежденного газопровода "Союз" в Оренбургской области не зафиксировано. Об этом сообщило во вторник в Instagram региональное министерство природы.

"Лабораторией ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области" были произведены замеры атмосферного воздуха в близлежащих населенных пунктах. Запаха газа и превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Данные о замерах чистоты воздуха передали в региональное ГУ МЧС, происшествие находится на особом контроле Минприроды.

Утром во вторник в Оренбургской области произошел взрыв на газопроводе "Союз", который принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". После этого на объекте был зафиксирован пожар, в 15:00 региональное ГУ МЧС не наблюдало горения. Теперь на месте проводятся работы по расчистке дороги к газопроводу, чтобы устранить аварию. При этом восстановительные работы осложняются неблагоприятными погодными условиями - морозами и сильным порывистым ветром.