Выплаты на проекты по благоустройству сел в Приамурье выросли вдвое

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Сельские поселения в Амурской области могут получить субсидию до 2 млн рублей на реализацию проектов по благоустройству. Сумма по сравнению с прошлым годом выросла вдвое, сообщил в среду губернатор региона Василий Орлов.

"Мы вдвое увеличили размер выплат на проекты жителей Приамурья по благоустройству своих сел. Теперь населенные пункты - участники инициативного бюджетирования могут получить не 1 млн рублей на реализацию своих проектов, а в два раза больше", - цитирует Орлова пресс-служба правительства области.

Уточняется, что населенные пункты с численностью до 350 человек получат как и прежде до 1 млн рублей, от 350 до 1 360 человек, - до 1,5 млн рублей, где более 1 360 жителей - до 2 млн рублей. В целом на благоустройство в рамках проекта по поддержке местных инициатив выделено 165 млн рублей.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Cофинансирование проектов - одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3% от всей суммы вкладывали местные жители и 5% местный бюджет от размера областной субсидии.

В 2020 году в рамках инициативного бюджетирования в Приамурье реализовано 167 проектов, что в два раза больше, чем годом ранее.