Архитекторы и художники представили проект музея академика Павлова в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Архитекторы и художники представили концепцию музея первого российского лауреата Нобелевской премии - академика Ивана Павлова, - который откроют в Ленинградской области к лету 2021 года. Музей создается в формате art&science и будет содержать звуковые инсталляции и биоморфные скульптуры, сообщили в среду в пресс-службе Института физиологии им. И. П. Павлова РАН.

Ранее сообщалось, что совместный проект петербургского Техно-Арт-Центра и Института физиологии РАН "Школа Павлова" поддержан Фондом президентских грантов на сумму около 7,5 млн рублей. Новую экспозицию музея академика создадут в здании "Старой лаборатории" в Колтушах (Ленинградская область), где располагается мемориальный музей ученого, действующий с 1949 года. Рядом находится Институт физиологии РАН имени Павлова. Расширенный научно-художественный музей должен открыться к 1 июня 2021 года.

"За последние месяцы была скрупулезно определена степень мемориальности разных помещений музея: комнат, которые принадлежали семье И.П. Павлова, в которых проводились эксперименты или просто хранилась химическая посуда. К январю 2021 года архитектором Натальей Крымской (бюро Космос) были представлены рабочие планы экспозиции. Определены основные разделы: например, веранда, на которой в теплые дни Иван Петрович обедал со своей многочисленной семьей (сохранилась видеохроника), станет частью исторического иммерсивного театра в исполнении петербургской художницы Людмилы Беловой", - говорится в сообщении.

Как рассказали в институте, кабинет ученого и другие мемориальные помещения преобразятся за счет звуковых инсталляций и проекций. Участники проекта также смогли определить, какими были обои в кабинете при жизни Павлова - их восстановит петербургский графический дизайнер Ксения Белая.

"Остальные помещения расскажут об основных направлениях работы Института физиологии после смерти академика - развитии павловских идей: работе Института при Леоне Абгаровиче Орбели, Павловской сессии 1950 года, космической медицине без которой бы Юрий Гагарин никогда бы не произнес свое знаменитое "Поехали!", об экспериментах с пищеварением Александра Михайловича Уголева и многое другое", - отметили в пресс-службе. Кроме того, в здании музея будет представлена инсталляция художника Ивана Павлова "Лианы", а в парке будет расположена биоморфная скульптура Дмитрия Каварги - до нее можно будет добраться с велоэкскурсией.

Также на территории Павловских Колтушей будет создана новая научно-художественная резиденция "Биостанция. Лаборатория технологического искусства". Ее первыми и постоянными резидентами станет творческий коллектив художников из Екатеринбурга "Куда Бегут Собаки".

О Павлове

Иван Павлов (1849-1936 годы) - профессор, академик, основатель Российского общества физиологов и Института физиологии РАН, создатель науки о высшей нервной деятельности. В 1904 году стал первым русским ученым, который получил Нобелевскую премию. Отмечен наградой за работу в области физиологии пищеварения.