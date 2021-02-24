В Воронеже прошло первое огневое испытание камеры двигателя для ракеты "Союз-5"

ВОРОНЕЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Специалисты Воронежского центра ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру, возглавляемую НПО "Энергомаш" госкорпорации "Роскосмос") успешно провели первое огневое испытание штатной камеры ракетного двигателя для использования на второй ступени ракеты-носителя "Союз-5". Об этом в среду сообщила пресс-служба Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА), входящего в центр.

"В Воронежском центре ракетного двигателестроения успешно проведено первое огневое испытание штатной камеры ракетного двигателя РД-0124МС, создаваемого на предприятии для использования на второй ступени перспективной отечественной ракеты-носителя космического назначения "Союз-5", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе испытания провели одно включение длительностью 50 секунд на номинальном режиме тяги. "Программа испытания выполнена в полном объеме. В течение ближайших месяцев на камере, прошедшей испытание, проведут еще несколько огневых пусков для сбора и анализа необходимых нам экспериментальных данных. Параллельно идет подготовка к доводочным испытаниям двигателя в полной комплектации и к огневым стендовым испытаниям изделия в составе блока второй ступени ракеты-носителя", - говорится в сообщении КБХА.

Как уточняется, ракетный двигатель РД-0124МС тягой 60 тонн работает на компонентах топлива "жидкий кислород + нафтил", предназначен для использования в составе второй ступени ракеты-носителя "Союз-5", двигатель которой состоит из двух блоков, в состав каждого из них входят по две камеры.

Воронежский центр ракетного двигателестроения образовали 1 ноября 2019 года путем слияния КБХА и Воронежского механического завода (ВМЗ), в нем изготавливают двигатели для ракет-носителей "Союз", "Союз-2-1б", "Союз-2.1в", "Протон-М", "Ангара", а также ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию кислородно-метановых, электроракетных двигателей, а также кислородно-керосиновых двигателей для перспективной ракеты среднего класса "Союз-5". Создание Воронежского центра ракетного двигателестроения на базе ВМЗ и КБХА планируется завершить до 2027 года.