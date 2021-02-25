В Оренбургской области открыли движение транспорта на двух трассах после непогоды

ТАСС, 25 февраля. Движение всех видов транспорта возобновлено на участках федеральной дороги М-5 в Оренбургской области и трассы на границе с Челябинской областью, которые закрыли накануне из-за метели, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"25 февраля 2021 с 07:00 снято ограничение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (Оренбург - Орск - подъезд к пункту пропуска "Орск")", - говорится в сообщении.

Также, по информации регионального управления МЧС, утром в четверг снято ограничение на региональной трассе от Орска до границы с Челябинской областью.

На дороге Орск - Челябинск в среду образовались заторы из-за ухудшения погодных условий и заносов на дорогах. Людям была оказана помощь. Остальные участки трасс, в том числе федеральной М-5, также были закрыты из-за непогоды.

В Оренбургской области несколько дней подряд наблюдается аномально холодная погода, в среду действовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра (до 22 м/с) и плохой видимости. Утром в четверг в Оренбурге ясная погода без осадков, температура воздуха до минус 29 градусов.