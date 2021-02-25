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Детсад в поселке на Чукотке закрыт до конца февраля из-за вспышки кишечной инфекции

Ее выявили у 18 детей

ТАСС, 25 февраля. Детский сад "Родничок" в поселке Угольные Копи на Чукотке закрыт до 28 февраля из-за вспышки кишечной инфекции, сообщили ТАСС в окружном управлении Роспотребнадзора.

"В детском саду инфекция выявлена у 18 малышей. Лабораторные исследования также прошли 38 работников дошкольного учреждения, по итогам которых семь воспитателей являются носителями кишечной инфекции. Детский сад закрыт на карантин до 28 февраля", - уточнили в управлении.

Проводится дезинфекция всех поверхностей в дошкольном учреждении. Пробы воды и пищевых продуктов на наличие в них ротавируса и норовируса оказались отрицательными.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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