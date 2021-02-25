Парк "Русская Арктика" представил премьеру фильма о первой советской полярной станции

АРХАНГЕЛЬСК, 25 февраля. /ТАСС/. Национальный парк "Русская Арктика" представил в четверг в Государственном Дарвиновском музее в Москве премьеру фильма "Голоса Бухты Тихой" об истории первой советской полярной станции и ее современной деятельности. Как рассказала ТАСС автор фильма Анастасия Ломакина, впервые удалось снять полностью полевой сезон в "Бухте Тихой": от расконсервации станции до отправки полярников на материк.

"Я постаралась совместить историю полярной станции, а она очень богатая: первые покорители, исследователи Арктики и "зимовка" Папанина, как выживали полярники в Великую Отечественную войну, о лейтенанте Седове, который и назвал бухту Тихой. Вся эта история перекликается с современностью - о том, как сейчас полярники работают и для чего они это делают, об их мыслях, задачах и идеях. Мы высадились там первым ледоколом, и в итоге я осталась до конца сезона", - сказала Ломакина.

Как отметила собеседница агентства, она пробыла на восьмидесятой параллели, где расположена "Бухта Тихая", 80 дней. Она совмещала работу режиссера и оператора. "Мне хотелось показать жизнь станции от ее расконсервации в июне и до закрытия, такого еще никто не делал, - пояснила она. - От самого начала, когда полярники приезжают на эту после девяти месяцев зимы территорию, обживают ее, работают, и как они ее закрывают, чтобы отправиться на зимовку домой".

Полярная станция "Бухта Тихая" была открыта на острове Гукера Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) 30 августа 1929 года, став первым поселением на архипелаге. Название бухте дал русский полярный исследователь Георгий Седов, экспедиция которого провела здесь зимовку в 1913-1914 годах. В настоящее время на территории станции "Бухта Тихая" находится база национального парка "Русская Арктика". Станция считается неформальной столицей ЗФИ, куда заходят практически все круизные суда.

Масштабная реставрация

Когда снимался фильм, в бухте Тихой полярники реализовывали два больших проекта. Здесь создавался самый северный в мире визит-центр нацпарка. Для этого сотрудники парка отреставрировали одну из построек полярной станции - аэрологический павильон и открыли там экспозицию, посвященную Земле Франца-Иосифа.

Второй проект, реализация которого еще продолжается, - это реставрация единственного в Арктике деревянного самолетного ангара и создание на его базе музея. Ангар был построен в 1932 году и десятки лет после закрытия станции в 1960 году был заброшен. "Ребята его расчищали: внутри был огромный ледник, который пилили, ломали, рубили, в итоге расчистили, - рассказывает автор фильма. - Затем обшили все стены, крышу, и подготовили здание, чтобы делать экспозицию. Там осталось сделать полы и завезти сами экспонаты".

Как пояснил ТАСС директор "Русской Арктики" Александр Кирилов, работы в ангаре планируют завершить в 2021 году. Возникла проблема с вентиляцией строения, ангар сделали герметичным, за счет этого там высокая влажность. "Нужно продумать технологическое решение, как мы будем делать систему вентиляции, а это, как оказалось, необходимо, - сказал Кирилов. - В Арктике есть проблема - если оставляешь щелку, хоть какую-то, то через нее будет попадать и набиваться снег. Поэтому мы будем думать, как сделать правильно, чтобы строение не забивало снегом".

Также в этом году планируется завезти экспонаты, центральным из которых станет самолет Ш-2, для которого в 1930-е годы ангар и предназначался. Ш-2 - первый советский серийный самолет-амфибия. Как отметил Кирилов, машина будет покрашена так, как в то время красили самолеты арктической авиации. "Были проведены исследования по восстановлению того, какие это были краски, и как они наносились, - добавил он. - Что было красным, что было оранжевым, какие где были линии".

История и современность

Станция "Бухта Тихая" использовалась всего 30 лет, после чего была заброшена. В результате здесь сохранился комплекс старых построек, среди которых нет современных сооружений. Как сказала Ломакина, в этом отличие станции от других высокоширотных баз, и ей важно было показать эту особенность в связке с историей "Бухты Тихой". "Я рассказываю, как полярная станция "Бухта Тихая" стала обсерваторией, у меня рассказано про женщин, которые здесь жили и рожали детей, - отметила она. - О том, как полярники во время Великой Отечественной войны на несколько лет остались без обеспечения, но продолжали работать и сохранили станцию".

Чтобы показать страницы истории, режиссер фильма Игорь Жданов использовал прием "живых" фотографий. "Мы взяли архивные фотографии и добавили очень-очень маленькую анимацию на каждую фотографию: где-то ведра покачиваются, где-то дымок идет, где-то вода блестит, ракета взлетает или северное сияние, - пояснил он. - Всего маленькая деталь: фотография остается статичной, но при этом оживает".

Звуки бухты Тихой

По словам Ломакиной, ее фильм - это попытка услышать Арктику. "Про Арктику говорят "территория белого безмолвья", дикий прекрасный, но немой край. На самом деле те, кто был там, кто работал на этой территории, вам скажут, что Арктика говорит тысячью голосов, - отметила она. - Это и птицы, и волны, и ветер играет, и дома скрипят, где-то медведь пройдет, песец прошуршит. Ты идешь по улице, а каждый дом, он с тобой разговаривает".

В Тихой расположена скала Рубини, на которой находится один из самых больших в Арктике птичьих базаров. На скале, названной именем известного итальянского оперного певца, гнездятся десятки тысяч кайр, моевок и других морских птиц. В бухте достаточно большие глубины, во время съемок фильма там впервые наблюдали зашедших гренландских китов. "Такого вообще никогда не было, у них миграционные маршруты проходят в других местах. А эта парочка огромных гренландских китов зашла к нам и застряла, - рассказала Ломакина. - Нанесло льда, и они не могли уйти на протяжении, наверно, недели. Киты - животные удивительные, очень застенчивые, как мне показалось, я очень долго пыталась запечатлеть их, поймать их фонтаны, их хвосты".

Автор фильма добавила, что одной из основных сложностей было находиться все время настороже из-за медведей. "Одна парочка - мама с медвежонком - жили буквально в двухстах метрах на склоне и постоянно, как только мы забывали об их соседстве, нас навещали. Я всегда должна была работать в зоне видимости парней, которые были с оружием", - пояснила она.

Чтобы передать атмосферу Арктики, в фильме звучит песня "Огонь и холод" группы "Снеги" из Северодвинска. "Тематика песни - это преображение за одну холодную ночь человека, который сидит у костра, греется и к утру становится чуть другим, - рассказал ТАСС музыкант Денис Лисицин. - Ночь - это в данном случае аллегория. Это эпизод жизни". Кроме того, группа для картины написала инструментальную композицию.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.