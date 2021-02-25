Уникальные материалы русских экспедиций в Туркестан начала XX века показали в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Два последних тома серии книг "Восточный Туркестан и Монголия. История изучения в конце XIX - первой трети XX века", которые содержат уникальные документы об экспедициях начала XX века под руководством академика Сергея Ольденбурга , презентовали в Санкт-Петербургском госуниверситете (СПбГУ). Об этом в четверг сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

"Мы презентуем тома замечательных историй Ольденбурга. Я очень внимательно почитал описания, и, конечно, это совершенно особый жанр. Все эти описания очень интересны и важны. Это сложнейший труд, благодарю всех создателей и участников, все это удалось сохранить очень точно и полно. Это образец жанра издания архивных материалов", - сказал Пиотровский на семинаре "Актуальные вопросы музееведения", который проходил в СПбГУ.

Он добавил, что важными особенностями книг стали личные описания и впечатления Ольденбурга, его выводы и рассуждения. Кроме того, подробное описание политической ситуации в Туркестане. Центральная тема трудов - "Описание пещер Чан-фо-дуна близ Дунь-хуана" Ольденбурга, написанное по итогам Второй Русской Туркестанской экспедиции 1914-1915 годов. До публикации издания оно существовало в виде рукописи и доступ к нему имел лишь ограниченный круг исследователей.

"Ольденбург - выпускник СПбГУ, выдающийся востоковед, министр народного просвещения Временного правительства. Более четверти века, вплоть до конца 1920-х годов, он был секретарем Академии науки. Огромная академическая нагрузка не позволяла ему заниматься собственными материалами, собранными в экспедициях. Сейчас российская наука оплачивает свой долг перед этим человеком, который на протяжении долгих и сложных лет спасал ее", - привели в пресс-службе вуза слова одного из авторов издания, доцента кафедры музейного дела и охраны памятников СПбГУ Виталия Ананьева.

Всего подготовлено пять томов издания "Восточный Туркестан и Монголия. История изучения в конце XIX - первой трети XX века". В четверг были показаны последние два. Организаторами проекта выступили СПбГУ, Государственный Эрмитаж и Институт всеобщей истории РАН.

Восточный Туркестан в настоящее время входит в состав Китая. Дунь-хуан - оазис и городской уезд в городском округе Цзюцюань китайской провинции Ганьсу, в древности служивший воротами в Китай на Великом шелковом пути. Находящиеся поблизости пещеры Чан-фо-дун стали источником уникальных находок и музейных экспонатов, в том числе хранящихся в Эрмитаже. Дунь-хуан является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако вопросами его сохранности серьезно занялись лишь в конце 1980-х годов. Ольденбург зафиксировал состояние памятника в 1915 году - за прошедшее время многие его элементы были утрачены. Именно поэтому публикация рукописей имеет важное значение.