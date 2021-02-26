В Воронеже побит температурный рекорд 1990 года

ВОРОНЕЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали в Воронеже в пятницу 9,2 градуса тепла, что является рекордной температурой для 26 февраля. Ранее самая высокая температура 8,4 градуса в этот день была отмечена в 1990 году, сообщил ТАСС дежурный синоптик Воронежского гидрометеоцентра Андрей Гусев.

"Сегодня в Воронеже была максимальная температура воздуха 9,2 градуса. Ранее для 26 февраля было максимальным 8,4 градуса, такая температура была в 1990 году", - сообщил Гусев.

По его данным, в Воронежской области ожидается днем от 0 до 5 градусов тепла, ночью от минус 1 до 4 градусов тепла, возможен небольшой дождь, ветер западный 8-13 м/с. Как сообщила в пятницу пресс-служба мэрии Воронежа, в городе из-за резкого потепления происходит массовое таяние снега, что стало причиной перекрытия автомобильного движения под путепроводом на одной из центральных улиц города - Московском проспекте, в настоящее время там откачивают воду три насоса канализационно-насосной станции и два илососа. По данным мэрии Воронежа, водооткачивающая техника задействована для сбора талой воды и на магистральной улично-дорожной сети: на улицах Брянской у центрального автовокзала, Димитрова, Иркутской, Ильюшина, 50 лет ВЛКСМ, на пересечении Ростовской и Новосибирской.