На Камчатке стартовал основной этап гонки на собачьих упряжках "Берингия-2021"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Основной этап традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия-2021" стартовал на Камчатке. В воскресенье из села Эссо Быстринского муниципального района на маршрут протяженностью 950 км вышли 13 каюров, сообщили ТАСС в оргкомитете гонки.

"Если позволит погода, каюры "Берингии" финишируют в середине марта", - уточнили в организаторы. Пожелать удачи участникам перед гонкой пришли местные жители. Каюры пройдут на упряжках по тундре до поселка Оссора.

В пресс-службе краевого правительства ТАСС сообщили, что в 2021 году призовой фонд для победителей составляет 10 млн рублей. Первый пересекший финишную черту участник получит 3 млн рублей. Кроме того, каждый спортсмен, вышедший на гонку в традиционной одежде и прошедший ее на деревянных нартах, дополнительно получит грант в размере 150 тыс. рублей на развитие и сохранение традиций ездового собаководства в своем селе.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на полуострове с 1990 года. "Берингия-2018" вошла в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране. Ежегодно каюры - участники соревнований проходят около тысячи километров в сложных метеоусловиях по камчатской тундре, а победители соревнования получают крупные денежные призы.