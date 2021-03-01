Футболист Алексей Смертин и атлеты из Москвы победили в марафоне по льду Байкала

ИРКУТСК, 1 марта. /ТАСС/. Спортсмены из Москвы, в том числе футболист Алексей Смертин, заняли все первые места по итогам XVII Байкальского ледового марафона "За сохранение чистых вод", который получил мировое признание и считается одной из главных мировых гонок, а также одним из самых впечатляющих и экстремальных забегов на планете. Об этом в понедельник сообщил ТАСС организатор марафона Алексей Никифоров.

"На дистанции 42 км первым прибежал Смертин Алексей из Москвы - самый быстрый марафонец среди футболистов, экс-капитан российской сборной по футболу. Он победил с хорошим временем - 3 часа 29 минут 15 секунд. Среди женщин первой пришла Рябцова Анастасия из Москвы, ее время - 4 часа 24 минуты 5 секунд", - сообщил Никифоров.

На дистанции 21 км лидировали москвичи Александр Юдин (1 час 50 минут 57 секунд) и Татьяна Бордеян (2 часа 9 минут 4 секунды).

Всего заявки на участие в забеге по льду Байкала подавали 300 атлетов из 22 стран, но из-за противоэпидемиологических ограничений на трассу выпустили только 80 человек. Большинство составили участники из России, но были также марафонцы из Франции, Швейцарии, Польши, Японии, Украины, Антигуа.

Рекорды в ходе марафона организаторы не фиксируют. "Каждый год ледовая трасса находится в разном состоянии, и о рекордах нет смысла говорить. Последние три километра в этом году были сложнейшими, были участки с плотным снегом", - пояснил Никифоров.

Байкальский ледовый марафон "За сохранение чистых вод" является частью программы Международного фестиваля зимних игр на Байкале "Зимниада". На часть вырученных от проведения марафона средств будут посажены деревья в Байкальском биосферном заповеднике в Республике Бурятия