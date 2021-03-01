Регионы Дальнего Востока набирают добровольных пожарных в отдаленных селах

ТАСС, 1 марта. Лесные пожары ежегодно уничтожают тысячи гектаров леса на Дальнем Востоке, но противопожарные службы часто не могут оперативно добраться до многих очагов возгорания. Для решения проблемы к защите от огня в труднодоступных районах привлекают добровольцев - их число ежегодно растет, и власти этому содействуют - обеспечивают волонтеров техникой, спецодеждой и страховкой, сообщили ТАСС в региональных правительствах.

В 2020 году на Дальний Восток пришлось 80% всех природных пожаров в России. При этом, по данным вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, округ получил лишь 15% от всей федеральной поддержки на противопожарные меры. Из-за удаленности многих населенных пунктов единственной возможностью оперативно отреагировать на техногенный или природный пожар часто становятся добровольные пожарные дружины.

В отдаленных селах Якутии

Площадь Хангаласского района в Якутии - 24,7 тыс. кв. км, что, к примеру, соответствует всей Орловской области. При этом 80% района - лес, подверженный природным пожарам. Дорог почти нет.

В 10 селах районах, которые находятся рядом с лесом, живут около 4 тыс. человек, но там нет государственной противопожарной службы, а расстояние до их ближайших подразделений достигает 325 км. Поэтому защитой этих сел от огня занялись общественники проекта "Села без пожаров" якутского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Как сообщили ТАСС в отделении, проект направлен на привлечение жителей 10 сел района к профилактике и тушению лесных пожаров.

"Села Техтюр, Хоточчу, Улах-Ан, Кысыл-Юрюйэ, Чкалов, Тумул, Едяй, Кытыл-Дюра, Исит и Тойон-Ары находятся в непосредственной близости к лесу, и там существует угроза возникновения лесных пожаров. В каждом перечисленном селе уже сформированы добровольные пожарные команды. Проект позволит привлечь для дополнительной помощи 350 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в качестве волонтеров-патрульных. Будут организованы зеленые патрули в примыкающих к населенным пунктам лесозонах с проведением профилактической работы с населением совместно с надзорными инспектирующими органами", - сообщил представитель общества.

В 2021 году этот проект победил в конкурсе Фонда президентских грантов и получил 2,9 млн рублей. Это позволит купить противопожарное оборудование, провести практические тренировки с добровольцами.

Защита национального парка

В Приморском крае новая добровольная пожарная дружина создана при национальном парке "Бикин" в селе Красный Яр. На одной из первых тренировок дружины побывал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который вручил добровольцам сертификаты о прохождении первоначальной пожарной подготовки.

В краевом министерстве ГОЧС отметили, что применение добровольцев не исключает реагирование профессиональных пожарных - они по-прежнему будут отправляться на все вызовы. Тем не менее за счет близости к месту возгорания волонтерские бригады будут приезжать раньше своих коллег и во многих случаях смогут локализовать или ликвидировать пожар до того, как он охватит большие площади.

"Принимаемые меры позволили в 2020 и начале 2021 года увеличить численность добровольной пожарной охраны (ДПО) и прогнозировать дальнейший рост числа добровольцев в 2021 году. Министерство ГОЧС Приморского края ведет работу по подготовке к обучению добровольных пожарных в количестве 138 человек в Красноармейском, Надеждинском, Пожарском и Хасанском районах", - добавили в ведомстве.

Помощь пожарным

Во многих регионах Дальнего Востока волонтеры уже зарекомендовали себя как надежные помощники пожарных. В прошлом году при их участии были потушены сотни пожаров, спасены люди.

Так, добровольная пожарная охрана создана и в Амурской области, которая, как и другие дальневосточные регионы, ежегодно страдает от природных пожаров. По состоянию на февраль зарегистрировано 515 подразделений ДПО, в том числе 131 команда и 384 дружины. Общая численность добровольных пожарных в Амурской области составляет 2 тыс. человек.

"В 2020 году подразделениями ДПО самостоятельно потушено семь пожаров и 212 сельхозпалов. Они участвовали в тушении 79 пожаров в качестве дополнительных сил. На пожарах силами ДПО спасено два человека", - рассказал и. о. министра лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Севостьянов.

В Хабаровском крае 184 населенных пункта считаются подверженными угрозе лесных пожаров. При этом в 47 населенных пунктах уже действуют 10 общественных организаций добровольной пожарной охраны, которые укомплектованы пожарно-техническим вооружением и мотопомпами. Численность добровольных пожарных составляет около 500 человек. Только за 2020 год при участии добровольцев в регионе потушено 275 пожаров, 104 из них добровольцы потушили самостоятельно.

В Еврейской автономной области (ЕАО) подразделения ДПО действуют в 36 населенных пунктах - это треть от общего количества населенных пунктов. И ежегодно численность добровольцев в регионе возрастает. Сейчас в сводном реестре добровольных пожарных области зарегистрированы 903 добровольца.

Обучение волонтеров организовано на базе учебно-методического центра ГОЧС и пожарной безопасности ЕАО. На вооружении добровольцев находятся девять пожарных автомобилей, средства пожаротушения и мотопомпы. Ежегодно добровольные пожарные участвуют в ликвидации более 100 пожаров. Они также занимаются санитарной очисткой территорий, помогают в проведении агитационно-информационной работы и профилактических мероприятий, участвуют в рейдах.

Про обучение

Добровольцы, прошедшие даже минимальную подготовку, под грамотным руководством могут оказать серьезную помощь при ликвидации огня. К примеру, в 2021 году в Бурятии волонтеров-пожарных снова будут привлекать к контролю за пожарами на торфянниках в Кабанском районе Бурятии, рассказала заместитель руководителя автономной некоммерческой организации "Добровольческий корпус Байкала" Екатерина Грудинина.

"У нас есть 10 бойцов - это бригадиры, которые проходили специальные курсы, они имеют удостоверение руководителей тушения лесного пожара, умеют оказывать первую медпомощь, у них есть реальный опыт. Они могут руководить 50-100 добровольцами, имеющими минимальную подготовку. В прошлом году мы тушили травяные палы, и таким образом удалось избежать пожаров на торфяниках. Прошлый год - впервые за последние пять лет, когда торфяники в Бурятии совсем не горели", - отметила собеседница агентства.

До 2019 года каждую весну на Кабанской оросительно-осушительной системе начинали тлеть торфяники, едкий дым распространялся на ближайшие поселки, на федеральную трассу между Улан- Удэ и Иркутском. По словам Грудининой, кроме того, в этом году организация будет заниматься с детьми - школьниками Бурятии, готовить их, чтобы они могли проводить мероприятия по профилактике природных пожаров уже у себя в образовательных учреждениях.

Подразделения добровольной пожарной охраны в Приморье в 2020 году 126 раз участвовали в тушении пожаров: они помогали тушить 100 природных пожаров и 26 техногенных. К примеру, 6 декабря прошлого года загорелась квартира в селе Романовка. Спустя 14 минут прибыли двое добровольных пожарных и спасли двух человек еще до прибытия профессиональных подразделений пожарной охраны.

"Как правило, в добровольные пожарные идут люди с активной жизненной позицией, неравнодушные к чужой беде, стремящиеся сохранить окружающий мир. Возраст таких людей в основном от 30 до 50 лет. Они работают посменно или вахтовым методом, у них есть свое хозяйство, и они заинтересованы в его защите от природных и техногенных пожаров", - добавили в Министерстве ГОЧС Приморского края.