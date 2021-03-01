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В мурманском селе Варзуга 80 жителей остались без света из-за аварийного отключения

Свет отключили в 40 домах

МУРМАНСК, 1 марта. /ТАСС/. Аварийное отключение электроснабжения произошло в понедельник утром в селе Варзуга Мурманской области. Под отключение попали 40 домов, в которых проживают 80 человек, и три социальных объекта. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по области.

"В 08:00 мск поступила информация об аварийном отключении электроснабжения в селе Варзуга. Причина отключения неизвестна. Под отключение попали 40 одноэтажных домов, 80 человек (из них 19 несовершеннолетних), три социально значимых объекта (ДК, частный магазин, помещение администрации)", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, электролинии Варзуга принадлежат администрации Терского района, по договору находятся в аренде ПАО "МРСК Северо-Запада", которое их обслуживает. На месте аварии работает аварийная бригада "МРСК Северо-запада" "Колэнерго".

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