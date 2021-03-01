Севгидромет: весна в Архангельской области началась с аномальной оттепели

АРХАНГЕЛЬСК, 1 марта. /ТАСС/. Весна в Архангельской области началась с оттепели, температура превышает среднесуточный норматив для первой декады марта на 7-10 градусов, сообщила в понедельник ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Наталия Пархомчук.

"Эту оттепель можно назвать аномальной, в Архангельске и западных районах температура выше 0 градусов, а среднесуточная температура по климатической норме для начала марта - это минус 7-10 градусов, таким образом норма превышена на 7-10 градусов", - сказала Пархомчук.

Повышение температуры в регионе связано с теплым атлантическим циклоном. Но с 3 марта в области вновь похолодает до минус 15-17 градусов ночью, днем будет минус 3-8. "То есть мы придем к климатической норме", - добавила собеседница агентства.

С середины января и почти весь февраль в Архангельской области наблюдались аномальные морозы, температура была ниже климатической нормы на 7-10 и более градусов.