На севере Красноярского края установятся 55-градусные морозы

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Температура воздуха на севере Красноярского края во вторник, 2 марта, достигнет 50-55 градусов мороза. Об этом сообщило в понедельник Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"Второго марта в Эвенкийском МР (муниципальном районе - прим. ТАСС) ожидается сильный мороз, температура воздуха минус 50, минус 55 градусов", - сообщило УГМС.

Кроме того, сохранится сильный мороз на юге Таймыра, здесь во вторник, среду ожидается 40-45 ниже нуля.

Также сообщается, что в центральных районах Красноярского края в ночь на вторник ожидается до 35 градусов мороза, на севере центральных районов ночью до 43 градусов ниже нуля.

Численность жителей северных районов - Туруханского, Эвенкийского, Таймырского, а также расположенного на полуострове Таймыр Норильска, составляет около 240 тыс. человек.