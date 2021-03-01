В Перми построят две новые гостиницы

ПЕРМЬ, 1 марта. /ТАСС/. Две новые комфортабельные гостиницы общей стоимостью почти 3 млрд рублей построят в Перми к 2024 году, что поможет закрыть существующие потребности индустрии гостеприимства в городе. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края.

"На сопровождении Агентства инвестиционного развития (АИР) Пермского края (входит в Минэкономразвития Пермского края - прим. ТАСС) находятся два инвестпроекта по строительству гостиниц. Одна из них - гостиница категории "5 звезд", которая откроется под брендом Radisson. Объем инвестиций в строительство - порядка 1,3 млрд рублей. Объем инвестиций в строительство гостиничного комплекса категории "четыре звезды" составит 1,5 млрд рублей. Строительство двух крупных и комфортабельных гостиниц в ближайшее время сможет закрыть потребности индустрии гостеприимства", - сказали в ведомстве.

Гостиница Radisson расположится на углу улиц Монастырская и Попова на территории многофункционального комплекса (МФК), который предстоит построить в центре Перми к 2024 году. В отеле будет порядка 160 номеров, на верхнем этаже разместят бассейн, тренажерный зал и круглосуточный ресторан на 21 этаже. Для бизнес-путешественников Radisson готов предложить просторные конференц-залы вместимостью более 1 тыс. человек. Завершить строительство планируется к концу этого года. Это будет первый отель гостиничной группы в Пермском крае.

Четырехзвездочный гостиничный комплекс расположится на улице Окулова на участке бывшего ДК "Телта", здесь будет 130 номеров, окончание строительства намечено на 2023 год.

В Министерстве по туризму и молодежной политике Прикамья ТАСС сообщили, что всего в регионе, по последним данным Росстата, порядка 400 коллективных средств размещения на 30,8 тыс. койко-мест, включая гостиницы, хостелы, базы отдыха, гостевые дома, санатории и прочее. Из них три пятизвездочных отеля, 11 - четырехзвездочных, 35 - трехзвездочных, процедура классификации продлится до 2022 года. При этом в регионе есть потребность в строительстве гостиниц с комфортными условиями в городах края, например, в Чердыни и Кудымкаре, а также наблюдается потребность в строительстве глэмпингов, модульных гостиниц для отдыха на природе. "Подобные временные сооружения могут использоваться в тех видах туризма, которые стали визитной карточкой края: в активном, экологическом и событийном туризме", - поясняют в краевом Минтуризма.

В Минэкономразвития Пермского края отмечают, что сейчас АИР ведет работу по формированию инвестпрофилей территорий, выявляя ниши бизнеса, которые предлагается заполнить рекреационными проектами.