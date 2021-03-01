Фестиваль современного искусства "Первая фабрика авангарда" пройдет в Иванове в мае

ИВАНОВО, 1 марта. /ТАСС/. Третий фестиваль современного искусства "Первая фабрика авангарда", который был отменен в 2020 году из-за пандемии, пройдет в Иванове в офлайн-формате. Главным событием фестиваля станет выставка, на которой представят работы современных художников, работающих с тканями, сообщил ТАСС в понедельник менеджер фестиваля Михаил Денежкин.

"В этот раз мы продлеваем сроки проведения фестиваля до десяти дней - с 14 по 23 мая, при том, что самый первый фестиваль у нас проходил всего три дня", - сообщил собеседник агентства.

Главной темой этого фестиваля, по словам Денежкина, станет ткань, текстура, которая ляжет в основу выставки современного искусства "Материал, материя, пространство". "В рамках этого проекта современные художники осмыслят наследие текстильного края - Ивановской области, ими будут представлены совершенно разные изделия из ткани, разные направления - от плоскостных картин до текстильных фигур. Подобная выставка пройдет в рамках фестиваля впервые и станет самым масштабным событием фабрики", - сообщил Денежкин.

По его словам, будут сохранены все основные направления фестиваля: актуальное искусство, современная фотография, театральная лаборатория, хореографический перформанс, современная музыка, мода и дизайн. На фабрику приглашены такие известные дизайнеры, как Андрей Бартенев и Покрас Лампас, последний из которых, например, планирует создать некий арт-объект из текстиля по мотивам авангардных ситцев.

"Первая фабрика авангарда" в Иванове состоялась в 2018 году, с тех пор фестиваль ежегодно получает поддержку Фонда президентских грантов и входит в 100 лучших практик фонда.