В Ижевске открылся первый пункт покупки вторичного сырья

ИЖЕВСК, 1 марта. /ТАСС/. Первый пункт покупки восьми видов вторичного сырья открыл в Ижевске региональный оператор по обращению с ТКО. В городе планируют установить пять таких точек - в каждом районе муниципалитета, сообщил ТАСС в понедельник директор регоператора Иван Маринин.

"Это первый проект, посмотрим, как он пойдет, но уверен, что это будет востребовано. По Ижевску у нас задача построить пять таких пунктов - в каждом районе. Здесь принимают восемь видов вторсырья. Сейчас упор будем делать на пленку, ПЭТ, бумагу, стекло, то есть на то, что можно в процессе жизнедеятельности человека у себя дома в квартире отобрать, почистить и принести сюда", - сказал Маринин.

Экопункт включает веранду со специальными баками, куда люди могут сдать отходы, если пришли в нерабочее время. Также здесь располагается зона приема вторсырья и склад, где временно будут храниться отходы, которые регоператор будет вывозить к себе на склад и прессовать для переработчиков. В пункт можно приносить пластиковые бутылки и тару, тепличную и пузырчатую пленки, пакеты, стеклянные банки и бутылки, картон, бумагу.

Маринин отметил, что еще два экопункта планируют установить уже в 2021 году, также регоператор рассмотрит возможность установки подобных объектов в каждом городе республики. "Основная наша задача - достичь максимум переработки на территории Удмуртской Республики. Сегодня у нас перерабатывается бумага, ПЭТ, стекло, пленка. Мы ищем партнеров, которые у нас расположены на территории республики, чтобы их производства также были загружены. Уже со многими достигли договоренности, и некоторые забирать будут прямо отсюда вторсырье", - добавил директор регоператора.