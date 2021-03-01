Электроснабжение в мурманской Варзуге восстановлено

МУРМАНСК, 1 марта. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение села Варзуга Мурманской области, где в понедельник в результате аварийного отключения без света остались 80 местных жителей и три социальных объекта. В полдень энергоснабжение было полностью восстановлено, сообщается на сайте ГУ МЧС по области.

"1 марта в 08:00 мск поступила информация об аварийном отключении электроснабжения в селе Варзуга. В 12:20 мск 1 марта электроснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в зону отключения попали 40 частных жилых домов с 80 жителями, а также дом культуры, магазин, помещение администрации. Температура - минус 1-6 градусов.