В Северной Осетии высадят 45,5 тыс. саженцев в память о погибших в годы войны

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 марта. /ТАСС/. В Северной Осетии высадят в 2021 году 45,5 тыс. саженцев в память о погибших в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

"В Северной Осетии в рамках международной акции "Сад памяти" высадят 45,5 тыс. саженцев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны уроженцах республики", - говорится в сообщении.

В посадках примут участие сотрудники различных ведомств, волонтерские и общественные организации, жители республики, студенты и школьники. К участию в мероприятии может присоединиться любой желающий. Первые памятные посадки начнутся 18 марта на юге России, в том числе в Северной Осетии. В этот день в селении Майрамадаг лесоводами и волонтерами будет высажено 550 саженцев грецкого ореха.

В 2021 году акция "Сад памяти" проводится по поручению президента и имеет особое значение для сохранения исторической памяти и подвига советского народа. Именно 80 лет назад началась Великая Отечественная война.

Акция была задумана как способ почтить павших в боях за родину. Владимир Путин поручил Министерству природы проводить международную акцию "Сад памяти" каждый год. В 2021 году планируется высадить 27 млн деревьев по числу погибших в войну.

На фронтах Великой Отечественной войны сражался каждый пятый житель Северной Осетии. Всего на войну ушли более 89 тыс. жителей региона. Из них более 45,5 тыс. человек не вернулись, каждый второй представитель Северной Осетии, участвовавший в войне, погиб на фронте. 72 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза, двое из них - Исса Плиев и генерал-майор Иван Фесин - были удостоены этого звания дважды. Девять представителей республики стали полными кавалерами ордена Славы, 50 воинам были присвоены воинские звания генералов и адмиралов.