Дорогу из Ненецкого автономного округа в Коми закрыли из-за оттепели

ТАСС, 1 марта. Движение по зимней сезонной дороге Нарьян-Мар - Усинск, соединяющей Ненецкий автономный округ (НАО) с Республикой Коми, приостановлено в понедельник с 21:00 для всех видов транспорта из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в сообщении КУ НАО "Централизованный стройзаказчик".

"С 21:00 движение закрыто для всех видов транспорта по неблагоприятным погодным условиям", - говорится в сообщении.

По данным Севгидромета, в НАО оттепель, ночью 1 и днем 2 марта ожидается 0 - минус 5 градусов.

НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с большой землей. Грузы в округ завозят во время летней навигации по реке Печоре и морю и частично по зимнику. Работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов, этой зимой проезд по зимнику открыли 16 января для грузового транспорта, 1 февраля - для легкового.