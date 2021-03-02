Госсовет Удмуртии поддержал идею присвоения Воткинску звания "Город трудовой доблести"

ИЖЕВСК, 2 марта. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии на сессии во вторник поддержали ходатайство о присвоении Воткинску почетного звания "Город трудовой доблести". С такой инициативой ранее выступили жители, общественные организации и депутаты муниципалитета, сообщил во вторник журналистам спикер республиканского парламента Владимир Невоструев.

Предложения о присвоении звания граждане и общественные организации могут вносить в органы местного самоуправления. Те адресуют эти предложения законодательным и исполнительным властям региона. Последние получат право обратиться с ходатайством к президенту РФ или отклонить инициативу. В городе, удостоенном звания, устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания.

"Мы ранее поддержали инициативу по городу Ижевску, нас Москва поддержала, сегодня город Ижевск - это город трудовой доблести. С такой же инициативой вышли жители города Воткинска. Мы сегодня поддерживаем эту инициативу, потому что город Воткинск - это легендарный город, куда в советское время были эвакуированы пять предприятий ОПК, которые за кратчайший период начали заниматься выпуском оружия. Это в первую очередь пушки, которые так были востребованы", - сказал Невоструев.

Депутаты единогласно поддержали ходатайство, отдав за проект постановления 44 голоса.

Как отметил председатель постоянной комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексей Чернов, в годы войны в Воткинске в сфере ОПК работало около 18 тыс. человек, а Воткинский завод считался вторым по мощности артиллерийским предприятием страны. На заводе создали около 52 тыс. пушек, это почти 11% от всего производства артиллерийского вооружения в период войны.

О звании

Почетное звание "Город трудовой доблести" установлено федеральным законом от 1 марта 2020 года в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Статус присваивается городам РФ, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Звание уже присвоено 20 городам: Екатеринбургу, Боровичам, Иванову, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю. Ранее заместитель секретаря генерального совета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что в 2021 году звание могут получить еще 10 городов.