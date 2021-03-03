Депутаты думы Тольятти приняли отставку мэра Сергея Анташева

САМАРА, 3 марта. /ТАСС/. Депутаты городской думы Тольятти приняли отставку мэра Сергея Анташева на очередном заседании, которое прошло в среду в онлайн-формате.

"Тридцать три человека проголосовали "за", один человек не голосовал", - сообщил на заседании председатель думы Николай Остудин.

Теперь на должность мэра города объявлен конкурс, кандидаты смогут подать документы с 9 марта до 9 апреля. На заседании также сформировали конкурсную комиссию.

Как сообщал ТАСС, в середине февраля Анташев подал в отставку после претензий со стороны областных властей и жителей города. В частности, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров указывал на недоработки при реализации национальных проектов, оформлении проектно-сметной документации. Замечания также касались сферы дорожного строительства, ЖКХ и экологии.

До избрания нового мэра городской думой временно исполнять обязанности главы Тольятти будет Игорь Ладыка, который ранее являлся первым заместителем мэра.