Депутат из Красноярского края предложил субсидировать рейсы из АЗРФ в узловые аэропорты

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Включение в перечень субсидируемых маршрутов рейсов из аэропортов на территории Арктической зоны РФ (АЗРФ) до узловых аэропортов позволит решить проблему транспортной доступности для граждан, проживающих в отдаленных арктических поселениях Красноярского края. Об этом заявил в среду депутат законодательного собрания региона, член комитета по промышленной политике, транспорту и связи Валерий Фарукшин.

"В целях обеспечения транспортной доступности населения, проживающего в отдаленных труднодоступных поселениях Арктической зоны Красноярского края, [где] протяженность некоторых маршрутов достигает более 1 тыс. км, и авиация является единственным видом транспортного сообщения, [предлагаем] рассмотреть вопрос о включении в перечень субсидируемых маршрутов из арктических аэропортов до узловых аэропортов в пределах одного субъекта РФ в соответствии с правилами предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта", - сказал Фарукшин на круглом столе о развитии транспортной инфраструктуры в АЗРФ в рамках международной конференции "Арктика 2021".

Он отметил, что региональная авиация играет важную роль в экономике Красноярского края и является круглогодичным видом транспорта для большей части северных территорий края. Однако структура и схема перевозок не менялись вслед за изменениями в структуре экономики региона. По его мнению, авиасообщение не в полной мере отвечает запросам населения и является сдерживающим фактором социально-экономического развития северной территории края.

Утвержденная президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2020 года стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года предполагает совершенствование механизмов субсидирования магистральных, межрегиональных и местных (внутрирегиональных) авиаперевозок. В документе в части оценки состояния АЗРФ также отмечен низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, в том числе предназначенной для функционирования малой авиации и осуществления круглогодичных авиаперевозок по доступным ценам, а также высокая стоимость создания объектов такой инфраструктуры.