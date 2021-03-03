Центр реабилитации и восстановительной медицины ФМБА России открылся в Мурманске

МУРМАНСК, 3 марта. /ТАСС/. Новый многопрофильный центр им. Н. И. Пирогова ФМБА России заработал в Мурманске. Он будет принимать на реабилитацию пациентов после перенесенного коронавируса, травм, операций, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказал в среду на открытии губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Реабилитационный центр открылся в Мурманской области, спасибо ФМБА. Центр современный - и методики, и оборудование. Принципиально важно создание также комфортной среды для пациентов, которые в непростых психологических условиях сюда попадают. Эта практика будет продолжена, по таким же стандартам мы с этого года начинаем преобразование первичного звена медицины - наши поликлиники. В центре предусмотрена реабилитация не только ковид-пациентов, а по целому ряду заболеваний - это травмы, сердечно-сосудистые заболевания. Этот центр - дополнительный вклад в качество медицинского обслуживания северян", - сказал губернатор на открытии центра.

Учреждение сможет принимать до 4,5 тыс. человек в год. Пациенты смогут пройти все этапы реабилитации в одном месте по полису ОМС с направлением от своего лечащего врача. В центре установлено современное высокотехнологичное оборудование для лечения и диагностики нарушенных функций организма. Отделение восстановительной медицины и реабилитации состоит из дневного стационара с трех- и двухместные палатами и функциональными кроватями, процедурного кабинета, залов для групповых занятий и на тренажерах, механотерапии, кабинетов физиопроцедур, медицинского массажа, зала для индивидуальных занятий и бассейна для аквареабилитации. Методики специалистов отделения позволят сократить срок реабилитации в несколько раз. В тренажерном зале имеются также роботизированные аппараты для пассивной разработки суставов. Разработаны программы реабилитации пациентов, перенесших COVID-19.

"Работа в отделении будет происходить с каждым пациентом индивидуально. В рамках одного дня пациенты получат весь комплекс высокотехнологичной реабилитационной медицинской помощи: от физиопроцедур и медицинских массажей до кардионагрузок и механотерапии. Нужно смотреть дальше, COVID-19 когда-нибудь закончится, а вот люди после травм и операций будут всегда. Все они смогут получить профессиональную помощь в одном месте", - сказал директор Мурманского многопрофильного центра имени Н. И. Пирогова ФМБА России Олег Минин.

По информации пресс-службы правительства области, это третье учреждение в регионе, которое будет проводить реабилитацию пациентов после перенесенного коронавируса, ее прошли около 1 000 человек. Реабилитация проводится с июля 2020 года на базе Мурманского областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины в Ленинском и Октябрьском округах Мурманска.