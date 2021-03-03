Водные объекты музея-заповедника "Царское Село" расчистят до 2025 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Гидросистема музея-заповедника "Царское Село", который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, почти полностью разрушена, пруды и каналы обмелели и покрылись илом. Для восстановления гидросистемы до 2025 года все водные объекты музея-заповедника будут расчищены, сообщила в среду пресс-служба Росводресурсов.

"Росводресурсы рассмотрели план мероприятий по восстановлению гидросистемы музея-заповедника "Царское Село" на заседании под председательством руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова. Стороны договорились провести комплексные обследования гидросистемы и проанализировать возможные варианты ее обводнения (среди альтернативных - подземные воды, оборотная система, аэрация и пр.). Также важно подготовить обосновывающие материалы для расчистки водных объектов, которую нужно провести до 2025 года", - говорится в сообщении.

Помимо комплексной расчистки, пруды и каналы музея-заповедника будут исследоваться системой мониторинга. Ее разработают в 2022 году. "На текущий год запланировано комплексное экологическое обследование водных объектов музея-заповедника. Необходимо определить потребности обводнения системы. Кроме того, нужно установить, сколько донных отложений скопилось в реках, протоках и ручьях", - цитирует пресс-служба Дмитрия Кириллова.

Основные мероприятия по восстановлению гидросистемы музея-заповедника отражены в дорожной карте. Она подготовлена по поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко при участии Невско-Ладожского Бассейнового водного управления Росводресурсов, ГМЗ "Царское Село" и органов исполнительной власти Петербурга.

Музей-заповедник заявлял о критическом положении прудов парадной императорской резиденции еще в 2016 году. Из-за того, что иссяк питавший их водовод, водоемы оказались под угрозой зарастания, обмелели.

О музее-заповеднике

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, в наши дни является одним из самых посещаемых туристических объектов России, в 2019 году в нем побывали более 4 млн человек. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.