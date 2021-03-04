Представители СВФУ предложили госучреждениям регионов АЗРФ установить квоты для молодежи

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Представители Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) предложил регионам АЗРФ перенять опыт Республики Саха (Якутия) в части внедрения госучреждениями квот для выпускников вузов без опыта работы. Соответствующее предложение озвучил проректор по науке и инновациям СВФУ Юрий Данилов на VI Международной конференции "Арктика-2021".

"У нас в республике издан закон "О привлечении молодых специалистов о привлечении молодых специалистов на государственные унитарные предприятия и государственные учреждения Республики Саха (Якутия), хозяйственные общества", утвержден указом главы еще в 2018 году. Мы предлагаем поддержать эту законодательную инициативу другим регионам", - сказал он.

В соответствии с законом, работодатель, численность работников которого не превышает ста человек, устанавливает рабочие места для молодых специалистов, впервые привлекаемых на работу по соответствующей профессии в течение шести месяцев после окончания образовательной организации среднего профессионального и высшего образования, в количестве не менее одного процента среднесписочной численности работников. В случае, если численность работников превышает сто человек, рабочие места выделяются в количестве не менее двух процентов среднесписочной численности работников. Реестр таких рабочих мест, а также порядок их формирования устанавливается правительством Якутии.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев ввел ключевые показатели эффективности (КПИ) для трудоустройства молодых кадров в местную администрацию. Он также отмечал, что в данный момент власти делают ставку на развитие IT-отрасли, поэтому важно привлекать молодых людей к предпринимательству в сфере развития технологий.

СВФУ, подчеркнул в рамках конференции Юрий Данилов, ведет активную работу по трудоустройству выпускников. Они сотрудничают с центрами занятости и проводят ярмарки вакансий. Более того, вуз планирует не только продолжить готовить кадры для Дальнего Востока и восточной части АЗРФ, но и выходить на международный уровень. На данный момент, по его словам, существует большая потребность в кадрах в области медицины и туризма, педагогических кадров.

Он также предложил ввести дополнительные льготы по программам "Земский врач" и "Земский учитель" в АЗРФ, способствующих закреплению молодых специалистов в Арктике. Например, оплату проезда, свободный доступ к информационным сетям, оснащение рабочих мест передовыми технологиями, представление мест в детских учреждениях для детей молодых специалистов, выплаты одного млн рублей для улучшения жилищных условий в случае продления трудового контракта на дополнительные пять лет.

Базовые кафедры

Другие участники конференции отметили, что наличие в некоторых вузах профильных арктических направлений способствует привлечению кадров в АЗРФ.

Заместитель директора международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД РФ Игбал Гулиев отметил, что их университет имеет две магистерские программы: "Правовое обеспечение энергетического сотрудничества и освоение нефтегазовых ресурсов Арктики" и "Международный бизнес в нефтегазовой отрасли", реализуемые в сотрудничестве с Норвегией.

"Институт уделяет особое внимание практикоориентированной подготовке кадров. С этой целью у нас были открыты базовые кафедры ведущих компаний - Роснефти, Транснефти, Норникеля, Газпромбанка и так далее. Сейчас ведутся переговоры по поводу открытия базовой кафедры Россети. <…> У нас есть научные проекты. Один из них - совместный арктический исследовательский центр с нашими британскими коллегами из Сент-Эндрюсского университета", - рассказал Гулиев.

Кроме того, на базе международного института действует студенческий научно-исследовательский клуб "Арктика", который, в частности, проводит модель арктического совета, также для студентов проходит ежегодная "Арктическая неделя".

Директор Политехнического института (филиала СВФУ) в городе Мирном Евгений Соловьев отметил, что открытая в 2018 году базовая кафедра Роснефти способствует привлечению якутской молодежи в промышленность. Кроме того, второкурсники вуза проходят практику на объектах российской группы алмазодобывающих компаний "Алроса". В будущем, по словам директора института, будет открыта и базовая кафедра "Алросы".

Консолидация сил в сфере образования

Руководитель программы подготовки управленческих кадров для Севера и Арктики РАНХиГС Вера Сморчкова, в свою очередь, отметила, что представителям вузов, которые имеют профильные арктические направления необходимо чаще встречаться для обсуждения актуальных вопросов в этой сфере.

"Последние годы активного освоения Арктики обозначили очень высокий спрос на кадры. <…> Пока мы не успеваем насытить наш рынок, чтобы обеспечить кадрами запущенные сегодня большие проекты. <…> Нам также необходима тесная связь с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также с подведомственными организациями, нужно консолидировать силы в сфере образования в нашем арктическом пространстве", - добавила Сморчкова.

Ведущий научный сотрудник отдела экономических исследований Института Европы РАН Наталья Говорова отметила необходимость увеличить количество мест в вузах на территории Арктики, которых в последнее время стало меньше.

"Привлечь таланты можно создавая новые качественные рабочие места, современную инфраструктуру ,включая транспортную, жилищную, образовательную и рекреационную", - резюмировала она.

Эксперты пришли к выводу, что одним из решений проблемы дефицита кадров в Арктике может стать разработка стандартов WorldSkills (популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру) по арктическому направлению.

Образование в стратегии развития АЗРФ

Утвержденная президентом России Владимиром Путиным Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года предполагает поддержку программ развития федеральных университетов и иных образовательных организаций высшего образования, их интеграцию с научными организациями и предприятиями. Кроме того, она предполагает развитие системы профессионального образования и допобразования с учетом необходимости развития Северного морского пути.

В документе в части оценки состояния АЗРФ также отмечено несоответствие системы среднего профессионального и высшего образования в АЗРФ потребности экономики и социальной сферы в квалифицированных и высококвалифицированных кадрах. Вместе с тем, на втором этапе реализации стратегии предусматривается завершение формирования конкурентоспособной системы профессиональных образовательных организаций, центров опережающей профессиональной подготовки и образовательных организаций высшего образования.