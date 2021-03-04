Снежный циклон из Китая накрыл часть территории Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Циклон с юго-востока Китая накрыл несколько районов Хабаровского края, на части территории идет снег, прогнозируется усиление ветра. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре.

"На Хабаровский край сместился циклон с юго-восточной части Китая. В южных и центральных районах региона отмечается снег, к вечеру начнет усиливаться ветер", - сказали в Гидрометцентре.

Циклон будет оказывать влияние на край до конца недели. 5 марта усилится ветер - до 15-20 м/с. Снег сейчас идет в том числе в краевой столице - городе Хабаровске. На дорогах затруднено движение.

"Температура на время циклона повысится. Так, сегодня днем ожидается около ноля, а затем вновь вернутся холода - 20-25 градусов мороза ночью и 13-18 - днем", - уточнили в Гидрометцентре. Из-за повышения температуры на дорогах будет гололедица.

В крае сейчас ликвидируют последствия разрушительного снежного циклона, обрушившегося в конце февраля. Повреждения из-за сильного ветра получили свыше 200 зданий в 12 населенных пунктах. Были сорваны кровли, выбиты окна, повалены опоры, вышки связи.