В Анадыре из-за пурги закрыли ледовую переправу до главного аэропорта полуострова

ТАСС, 4 марта. Ограничение движения по ледовой переправе через Анадырский лиман, по которому можно добраться до аэропорта им. Рытхэу, ввели на Чукотке из-за метели и нулевой видимости. Об этом сообщается на сайте Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России.

"Ледовая переправа через Анадырский лиман в составе федеральной трассы А-384 от Анадыря до аэропорта временно закрыта для движения транспорта", - говорится в сообщении.

Сейчас Чукотка находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров метель и шквалистый ветер до 40 м/с. Отменены занятия в единственной школе Анадыря, ограничено выполнение рейсов пассажирских автобусов № 2 и № 3 до села Тайвайаам. Жителей этого населенного пункта из Анадыря доставят на аварийно-спасательных машинах.