В Оренбуржье устранили коммунальную аварию, оставившую без горячей воды город Ясный

ОРЕНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Работу головной станции водоснабжения поселка Светлый Оренбургской области восстановили после аварии, что позволит вернуть горячую воду в квартиры 14 тыс. жителей города Ясного. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Ликвидирована коммунальная авария на головной станции водоснабжения поселка Светлый. В настоящее время вода начала поступать на водоочистные сооружения города Ясный, которые запитаны от станции. Сейчас постепенно заполняются резервные емкости, восстанавливается горячее водоснабжение в домах", - сказано в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что ситуацию лично контролировал глава региона Денис Паслер.