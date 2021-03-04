Эксперты разработали платформу сети защищенных ЦОД для Арктической зоны

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Эксперты, осуществляющие разработку территориально распределенных автоматизированных систем и центров обработки данных (ЦОД) разработали программу для сети ЦОД, которую можно реализовать в Арктической зоне РФ. Как сообщил директор по развитию АО "ФИНТЕХ" Олег Щербин, ключевая особенность этой программы заключается в том, что она ориентирована на защиту информации.

"Создание сети защищенных ЦОД - один из путей решения проблем цифровизации в Арктике. <…> Технологическая основа для создания защищенных центров обработки данных - <…> это платформа, созданная на базе открытого кода. <…> Мы акцентируем внимание на создание защищенных ЦОДов. <…> Структурно сама платформа состоит из двух подплатформ: технологическая платформа <…> и информационная платформа, предназначенная для сбора, агрегирования и нормирования данных", - рассказал Щербин на IV Международной конференции "Арктика - 2021".

В состав технологической платформы, отметил эксперт, входят серверная операционная система, клиентская операционная система, система хранения данных, файловое хранилище, транспортная подсистема, комплекс программ обеспечивающих контроль функционирования территориально-распределенных систем, средства синхронизации территориально-распределенных баз данных. В систему входит подсистема защиты информации.

В ноябре 2020 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ рассмотреть возможность создания в Арктической зоне опорных центров обработки данных. По мнению вице-премьера, именно в данных территориях есть возможность для эффективной эксплуатации ЦОДов, в том числе в силу климатических условий не нужно будет тратить энергию на охлаждение, что будет обеспечивать до 40% экономии при эксплуатации ЦОДов. Позже президент "Ростелекома" Михаил Осеевский выразил мнение, что строительство центров обработки данных в Арктике - технически сложный и невыгодный процесс, несмотря на снижение расходов на их охлаждение. В качестве одной из проблем он назвал поиск персонала.