В Чечне начали строительство нового курорта с горнолыжными трассами

ГРОЗНЫЙ, 5 марта. /ТАСС/. Новый курорт "Беной Тревел" с горнолыжными трассами начали строить в горном Ножай-Юртовском районе Чечни за счет средств частных инвесторов. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава региона Рамзан Кадыров.

"В районе реализуется около 200 инвестпроектов. Ведутся переговоры по строительству предприятий по сборке кондиционеров и производству шоколада. Также начато строительство нового курорта "Беной Тревел". Проект включает гостиничные номера, горнолыжные трассы, пешие маршруты и многое другое", - написал Кадыров.

Он отметил, что в районе также ведется прокладка новых сетей водоснабжения с устройством резервуаров, которые обеспечат водой 30 населенных пунктов. "Район, как и все высокогорье Чеченской Республики, имеет огромный потенциал, в том числе в сфере туризма. И мы поставили перед собой четкую задачу реализовать его. Необходимо сделать особый акцент на популяризации наших туристических возможностей", - добавил Кадыров.

Ножай-Юртовский район расположен в восточной части Чечни, в переходной зоне от предгорной в горную. Ежегодно в здесь проходит фестиваль "Беноевская весна" по возрождению национальной культуры чеченского народа. В рамках фестиваля в муниципалитете уже открыли оздоровительно- туистический комплекс с гостевыми домами и форелевым озером, завод по розливу родниковой воды и другие объекты.

В 2019 году регион посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Для жителей гостей работает горнолыжный курорт "Ведучи" и спортивно-туристический комплекс "Кезеной-Ам". Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море".