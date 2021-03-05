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Первая очередь велодорожки от Куршской до Балтийской косы откроется в конце года

Протяженность участка составит 34 км

ПЕРМЬ, 5 марта. /ТАСС/. Первую очередь велодорожки от Куршской до Балтийской косы протяженностью 34 км планируют ввести в эксплуатацию в конце 2021 года, она свяжет Зеленоградск с поселком Приморье в Калининградской области. Об этом в пятницу журналистам рассказал заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области Денис Миронюк, который приехал в Пермь с презентацией туристического потенциала региона.

"Сейчас в активной фазе реализации проект по строительству велодорожки, это велодорожка интегрирована в сеть европейских веломаршрутов, она проходит вдоль всего побережья Калининградской области. В конце 2021 года планируем ввести первую очередь этой велодорожки, это 34 км, и в этом месяце мы готовимся к проектированию второй очереди велодорожки", - сказал он.

По словам Миронюка, протяженность второй очереди составит порядка 60 км, она соединит первый участок с Балтийском. Таким образом, любители активного отдыха смогут путешествовать в Европу через Калининградскую область.

Создаваемый веломаршрут "От косы до косы" пройдет по территории пяти приморских муниципалитетов области, став частью международного маршрута Euroroute (R1) протяженностью около 3 500 км от Франции (Bologne-sur-Mer) до Санкт-Петербурга.

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РоссияКалининградская область
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