Вакцинация от коронавируса началась на Новой Земле

АРХАНГЕЛЬСК, 5 марта. /ТАСС/. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции началась на архипелаге Новая Земля - одной из самых труднодоступных территорий России, сообщил в пятницу журналистам и. о. министра здравоохранения области Александр Герштанский.

Численность населения на Новой Земле - около 2,4 тыс. человек.

"Начали вакцинацию. Организация вакцинации гражданского населения на Новой Земле ляжет на плечи военных медиков", - сказал Герштанский.

Он отметил, что на архипелаге нет гражданских медицинских организаций, действует филиал военно-морского клинического госпиталя. Основная сложность - это удаленность и труднодоступность Новой Земли: от областного центра Архангельска до центрального населенного пункта архипелага Белушья Губа около 1,1 тыс. км. "Сложность - соблюдение холодовой цепи [при доставке вакцины], пока к нам не поступало обращений от Минобороны для содействия в транспортировке", - сказал он.

В Архангельскую область в настоящее время поступило около 43 тыс. доз вакцины, использовано 31 тыс. доз. И. о. министра сообщил, что к маю в регионе планируется привить около 10% населения, около 90 тыс. человек. Он отметил, что жители региона ответственно подходят к вопросу иммунизации от ковида - на прививку не приходят всего около 5% от записавшихся. Среди привившихся - около 37% граждан старше 65 лет.

В регионе с начала пандемии выявлено 57 298 случаев новой коронавирусной инфекции, за последние сутки - 120 случаев COVID-19, больше всего заболевших в Архангельске и Северодвинске. В настоящее время 4 111 человек проходят лечение от COVID-19, 53 021 - поправились и выписаны, 815 человек умерли.